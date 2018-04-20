Как пользоваться смартфоном и не испытывать стресс?
Данный формат доставки гораздо эффективнее, чем оповещения раз в 60 минут или полностью тишина на экране смартфона, говорят авторы работы. «Не поможет человеку отключение уведомлений, но их можно получать дозировано», — сообщает Фитц.
В эксперименте приняли участие реальные люди, которые каждый день получали от 65 до 80 уведомлений. В течение 14 дней контрольная группа жила как обычно, а вот участники из другой группы получали всего три уведомления в день: в 9:00 утра, в три часа дня и в девять часов вечера. Также были респонденты из третьей группы, которые не получали уведомлений вообще.
Участников из последней группы одерживало беспокойство того, что они пропускают что-то важное, люди из первой группы чувствовали себя раздраженными. постоянно отвлекались и испытывали стресс. Именно три уведомления в день является золотой серединой для тех, кто планирует использовать свой смартфон с умом и с пользой для здоровья.
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