Как пользоваться смартфоном и не испытывать стресс?

На последней конференции Американской ассоциации психологов ученый в сфере поведенческих исследований Ник Фитц рассказал об одном из интересных методов снижения влияния стресса от пользования смартфоном. Его команде удалось установить, что люди, которые получают уведомления на экране телефона три раза в день, чувствуют себя гораздо счастливее, являются более продуктивными и меньше подвергаются влиянию стресса.Данный формат доставки гораздо эффективнее, чем оповещения раз в 60 минут или полностью тишина на экране смартфона, говорят авторы работы. «Не поможет человеку отключение уведомлений, но их можно получать дозировано», — сообщает Фитц.В эксперименте приняли участие реальные люди, которые каждый день получали от 65 до 80 уведомлений. В течение 14 дней контрольная группа жила как обычно, а вот участники из другой группы получали всего три уведомления в день: в 9:00 утра, в три часа дня и в девять часов вечера. Также были респонденты из третьей группы, которые не получали уведомлений вообще.Участников из последней группы одерживало беспокойство того, что они пропускают что-то важное, люди из первой группы чувствовали себя раздраженными. постоянно отвлекались и испытывали стресс. Именно три уведомления в день является золотой серединой для тех, кто планирует использовать свой смартфон с умом и с пользой для здоровья.