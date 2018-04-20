Названы самые опасные обезболивающие при беременности

Парацетамол признан одним из самых востребованных обезболивающих средств по всему миру. Он вошел в перечень важных препаратов, который составляла Всемирная организация здравоохранения.Однако специалисты не рекомендуют использовать парацетамол женщинам, которые находятся в интересном положении. Последние исследования ученых выявили, что лекарство способно увеличивать риски нарушения развития половых органов у будущих мальчиков. Другие специалисты связали прием парацетамола с развитием у ребенка аутизма или расстройства внимания.Автор работы нового эксперимента Род Митчелл сообщает: «Мы настоятельно рекомендуем беременным представительницам прекрасного пола отказаться от приема парацетамола, внимательно подходить к выбору лекарственных препаратов, а лучше полностью отказаться от медицинских средств или принимать минимальные дозы».