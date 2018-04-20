Развод может увеличить риск повторного инфаркта

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Шведские исследователи из Каролинского института выявили факторы, которые могут спрвоцировать повторный инфаркт.Авторы изучили данные шведского кардиологического онлайн-реестра Swedeheart. Он содержит сведения обо всех шведах, госпитализированных с острым коронарным синдромом — состоянием, возникающим при развитии ишемической болезни сердца или перед инфарктом. В новое исследование вошли данные о 29 226 пациентах в возрасте от 40 до 76 лет, проживших как минимум год после первого инфаркта. Инфаркт миокарда чаще случается у мужчин, женщины составили 27% участников исследования. По семейному статусу людей разделили на женатых и замужних, вдовцов и вдов, разведенных, а также тех, кто никогда не состоял в браке. Учитывали и социально-экономическое положение: достаток и уровень образования.Развод, низкие доходы и отсутствие полного образования значительно усилили вероятность повторного инфаркта. У разведенных людей риск оказался на 18% выше, чем у состоящих в браке. Овдовевшие шведы и те, кто не вступал брак, столкнулись с немного более высокой вероятностью повторения инфаркта, чем женатые и замужние, но разница оказалась незначительной. У тех, кто обучался более 12 лет, риск был на 14% ниже, чем у тех, кто учился менее девяти лет. Как и ожидалось, низкие доходы также отрицательно повлияли на здоровье. У наиболее обеспеченных шведов вероятность второго инфаркта была в среднем на 35% ниже, чем у их наименее богатых сограждан.Исследователи пришли к выводу, что брак и социально-экономический статус действительно могут повлиять на вероятность повторения патологии. По их мнению, лечащим врачам следует учитывать эти факторы при планировании схем терапии.