Красное сильно прожаренное мясо может погубить печень

По словам специалистов, повышенный риск неалкогольного ожирения печени в связи с употреблением мяса сохранялся даже с учетом уровней холестерина и насыщенного жира в рационе у пациентов…Употребление красного мяса сильной степени прожарки существенно увеличивает риск неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП), показало исследование израильских ученых. При этом заболевании в печени накапливается жир. Если НЖБП не лечить, то может развиться цирроз печени, который, в свою очередь, способен привести к раку и отказу органа.В исследовании Университета Хайфы приняли участие около 789 человек. Участникив основном имели избыточный вес и их средний возраст составил 59 лет (от 40 до 70 лет). Добровольцы ответили на вопросы о своем рационе питания и способах приготовления пищи. Специалисты провели ультразвуковое исследование печени участников. Еще добровольцев проверили на резистентность к инсулину.Исследователи исключили из выборки тех пациентов, у которых дисфункция печени была связана с вирусным инфицированием, а также со злоупотреблением алкоголем. Выяснилось, что следующим по степени значимости фактором из влияющих на развитие жирового гепатоза оказалось именно красное мясо.По словам специалистов, повышенный риск неалкогольного ожирения печени в связи с употреблением мяса сохранялся даже с учетом уровней холестерина и насыщенного жира в рационе у пациентов. Не имело значения и то, сколько они весят.Исследователи обнаружили, что люди, употреблявшие обработанное и красное мясо, на 47% чаще страдали от болезни печени. А резистентность к инсулину среди них встречалась на 55% чаще.Кроме того, риск НЖБП и резистентности к инсулину оказался повышен у участников, готовивших мясо долго и при высоких температурах, по сравнению с теми, кто тратил меньше времени на приготовление и предпочитал менее прожаренное мясо. По словам специалистов, дело в том, что под воздействием высоких температур в мясе появляются опасные соединения - гетероциклические ароматические амины.