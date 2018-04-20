Как лечить бронхит без антибиотиков

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Бронхит возникает в тот момент, когда бронхи воспаляются из-за попавшей в них инфекции. Это заболевание необходимо лечить таким образом, чтобы не развивались осложнения, которые могут привести к очень серьезным последствиям и даже к летальному исходу.Данное заболевание можно лечить с помощью некоторых домашних средств. Поэтому, для облегчения симптоматики заболевания, следует выполнять несколько простых правил.Конечно, основное лечение в этом случае должен назначать врач, который подберет медикаменты, однако дома можно дополнительно использовать и народные методы, которые позволят поддержать иммунитет и повысят эффективность лечения. МедикФорум собрал рецепты лечения бронхита в домашних условиях.Когда у пациента острый или хронический бронхит, очень важно принимать меры, чтобы симптомы не ухудшались. Так, не стоит провоцировать ухудшение состояния.Для этого нужно избегать мест с большим количеством пыли, газов и использовать защитную маску. Курение также является общей проблемой бронхита. Людям, которые курят, стоит отказаться от этой вредной привычки, хотя бы на период лечения болезни.Это снизит нагрузку на легкие и позволит организму эффективнее бороться с болезнью. Кроме того, есть некоторые рецепты домашнего лечения бронхита. Сандаловое масло, продаваемое в магазинах здоровой пищи, является одним из лучших и самых простых способов лечения бронхита в домашних условиях.Для этого достаточно, налить немного воды в емкость и довести до кипения, а после этого положить от 8 до 12 капель сандалового масла. Как только вода закипит, ее следует убрать с огня и вдыхать пар не менее 12 минут. Пары сандалового экстракта способны уменьшить воспаление и облегчить симптомы.Рекомендуется делать это три раза в день. Если не получается найти подобное эфирное масло, то можно купить само растение и использовать его таким образом. Однако применять этот метод стоит с осторожностью. Это может вызвать аллергическую реакцию. Однако это очень популярное домашнее средство для лечения простуды и кашля, а также бронхита. Смешать чайную ложку меда и чайную ложку лимонного сока в чашке горячей воды.Мед очень эффективный природный антибиотик и антисептик, является прекрасным природным средством для лечения бронхита, и в сочетании с лимоном имеет замечательные эффекты. Нужно выпивать по крайней мере четыре чашки этой смеси в день, один из которых следует выпивать перед сном.Также важно следить за питанием в дни лечения, поскольку оно позволит также поддержать организм в должном состоянии. Здоровое питание даст возможность организму противостоять вирусам и бросить все силы на борьбу с ним. Есть два основных продукта, которые больные бронхитом должны добавить к своей диете, чтобы ускорить их восстановление. Это лук и чеснок, которые благодаря своим естественным свойствам антибиотиков помогают быстро и эффективно уменьшить инфекцию.Рекомендуется есть лук и чеснок в чистом виде и добавлять в супы и другие блюда. Благодаря своим противовоспалительным и слизистым свойствам, мальва является отличным вариантом для лечения бронхита природными методами. Достаточно просто кипятить 50 г мальвы в литре воды, после чего оставить в течение как минимум 20 минут, чтобы высвободить целебные свойства.Выпивать чашку этой смеси три раза в день, для предотвращения заболевания. Настойка, сделанная из листьев алоэ, также является отличной альтернативой для лечения бронхита с помощью домашних средств. Эти листья обладают противовоспалительными свойствами, а также помогают облегчить кашель и расслабить мышцы грудной клетки. Рекомендуется выпивать не менее трех чашек в день. Другие растения, которые замечательно справляются с бронхитом:Эвкалипт, можно использовать в качестве вдыхания паровМайоранаМята болотнаяСоснаОднако, также важно следить за тем, что на эти вещества не было аллергической реакции и раздражения. Использовать все домашние методы стоит аккуратно и с вниманием. Некоторые другие рекомендуемые альтернативы для лечения бронхита с помощью натуральных средств - это массаж с эфирными маслами, который помогает ослабить слизь и улучшить симптомы заболевания.