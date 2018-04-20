Как вернуть коже лица здоровый румянец после зимы?

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После зимы моя кожа всегда оставляет желать лучшего. Лицо становится каким-то землисто-серым, а местами начинает шелушиться и краснеть. Все говорят, дело в недостатке полезных веществ, но, хотя я каждую весну принимаю профилактический курс витаминов, ситуация не улучшается.К счастью, я уже выработала стратегию борьбы за приятный цвет лица, которая выручает меня каждый год.Чтобы придать лицу здоровый оттенок, можно воспользоваться кубиком льда, приготовленным из обычной воды или отваров лекарственных трав (ромашки, пижмы, зверобоя). Поводите в течение нескольких минут льдом по лицу — и румянец вернётся. Если не хочется возиться с ледышками, можно решить проблему при помощи контрастных умываний. Только помните: заканчивать нужно холодной водой.А ещё не забывайте о натуральных масках и лосьонах. Вот мои любимые:Натрите на тёрке 3 крупных огурца, добавьте сок одного лимона, стакан водки и полстакана воды. Дайте настояться в тёмном месте в течение двух недель, процедите и протирайте лицо утром и вечером.Возьмите яичный желток, добавьте к нему 1 ст. ложку мёда и 1 ч. ложку растительного масла. Наложите смесь на лицо на 15 минут.Хорошо также протирать лицо соком замороженных ягод — чёрной смородины, вишни, — разведённым наполовину водой.