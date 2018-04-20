Названа безопасная для здоровья норма алкоголя

Алкоголь — это больше вредная привычка, которая вредит нашему организму не меньше курения или фаст-фуда, но люди не останавливаются перед этими фактами и все равно любят употреблять спиртные напитки.Биологи из Кембриджского Университета вместе со своими коллегами из Британского фонда сердца решили провести исследование, которое помогло бы установить безопасную дозу алкоголя для здоровья человека. В эксперименте авторы работы исследовали образ жизни 599 912 респондентов из девятнадцати стран мира.Новый эксперимент помог установить, что допустимой дозой спиртных напитков, которая не наносит вред здоровью выпивающего, является сто граммов чистого спирта. При чем, эта доза не за один раз, а за целую неделю.Если перевести итоги на алкоголь, то это примерно пять кружек пива в четырех объемных процентах. Или же это чуть больше одной бутылки красного вина, крепость которого составляет около 14 процентов.Если человек постоянно увеличивает эту допустимую норму, то увеличиваются риски развития инсульта, инфаркта, возникновения болезней сердца, аневризмы, отклонений сосудов и многое другое.Кроме этого злоупотребление алкоголем в несколько раз сокращает продолжительность жизни любого человека, даже если он при этом правильно питается и старается соблюдать активный образ жизни.