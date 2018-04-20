Учёные рассказали об опасности сушилок для рук

Биологи из Америки решили изучить конструкции сушилок для рук, которые сейчас стоят почти во всех общественных уборных.Эксперимент показал, что в струе воздуха, которая идет от сушилки, содержится большое количество вредоносных микроорганизмов, частичек грязи и других неприятных элементов. Именно поэтому ученые сошлись во мнении в том, что лучше просто вытереть руки чистым полотенцем.Из-за наличия бактерий в воздухе сушилки, пользы от мытья рук просто нет. Авторы работы добавляют: «Все эти бактерии садятся на влажные руки человека, грязь, конечно, нельзя заметить, но она действительно есть. После этого человек садится за стол, кушает руками пиццу, не думая о нормах гигиены, так как уверен, что его руки чистые».Ученые предлагают ввести бытовые сушилки с бактериальными фильтрами, но лучше все же иметь при себе салфетки или полотенце и пользоваться этими предметами гигиены.