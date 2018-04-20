Физическая активность родителей положительно влияет на интеллект будущих детей

Новое исследование ученых из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний предполагает, что физическая активность взрослых людей способствует росту уровня интеллекта будущих поколений. Согласно данным испытаний на мышах, активные животные, скорее всего, будут иметь потомство с более развитыми когнитивными способностями по сравнению с грызунами, чьи родители имели ограниченную физическую активность. Такое потомство также будет иметь более сильную связь между нервными клетками в гиппокампе – области мозга, ответственной за запоминание новой информации.По мнению специалистов, тренировки изменяют ДНК спермы мышей, приводя к повышению уровня интеллекта у будущего потомства. Предыдущие исследования предполагают, что физическая активность также улучшает память, повышает производительность и навыки принятия решений, усиливая приток кислорода к мозгу.В ходе испытаний эксперты обнаружили, что участки ДНК, известные как miRNA212 и miRNA132, могут быть ответственны за улучшение интеллектуальных способностей у потомства грызунов. Эти участки ДНК накапливаются в мозге мышей после тренировок, стимулируя производство соединений, которые позволяют нервным клеткам передавать сообщения, ускоряя процесс обучения.В дальнейшем исследователи планируют изучить, будут ли участки ДНК miRNA212 и miRNA132 накапливаться в сперме мужчин после спортивных тренировок.