Физическая активность родителей положительно влияет на интеллект будущих детей
По мнению специалистов, тренировки изменяют ДНК спермы мышей, приводя к повышению уровня интеллекта у будущего потомства. Предыдущие исследования предполагают, что физическая активность также улучшает память, повышает производительность и навыки принятия решений, усиливая приток кислорода к мозгу.
В ходе испытаний эксперты обнаружили, что участки ДНК, известные как miRNA212 и miRNA132, могут быть ответственны за улучшение интеллектуальных способностей у потомства грызунов. Эти участки ДНК накапливаются в мозге мышей после тренировок, стимулируя производство соединений, которые позволяют нервным клеткам передавать сообщения, ускоряя процесс обучения.
В дальнейшем исследователи планируют изучить, будут ли участки ДНК miRNA212 и miRNA132 накапливаться в сперме мужчин после спортивных тренировок.
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