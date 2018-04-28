Ученые признали бег во время беременности безопасным для здоровья

Новые исследования ученых из Королевского колледжа Лондона показывают, что бег во время беременности безопасен как для здоровья самой матери, так и для здоровья ее будущего ребенка. По словам экспертов, женщины, которые занимаются бегом в ожидании малыша, не склонны рожать детей преждевременно или с нехваткой веса. Кроме того, было установлено, что женщины, занимающиеся бегом во время вынашивания ребенка, весят, в среднем, на 2,3 кг меньше тех, кто этого не делает. Чтобы прийти к таким выводам, специалисты рассмотрели 1290 женщин, которые регулярно бегали во время беременности.«Женщины могут продолжать заниматься физическими упражнениями во время беременности, и врачам следует поощрять это, чтобы обеспечить здоровый результат для женщины и для ее ребенка», – говорит профессор Эндрю Шеннан. Предыдущее исследование предполагает, что интенсивные физические упражнения неблагоприятно влияют на шейку матки и, следовательно, на самочувствие плода, однако в данной работе оценивались только шесть беременных спортсменок, а не среднестатистические бегуны-любители.Согласно опросу, около трети беременных женщин не уверены, можно ли им продолжать бегать. Медики рекомендуют большинству беременных женщин уделять физической активности умеренной интенсивности 30 минут ежедневно, чтобы снизить риск увеличения веса, преэклампсии и гестационного диабета. Отмечается, что легкий фитнес во время беременности может помочь уменьшить усталость, боль в пояснице, варикозное расширение вен и отек ног, а также избавить от стресса, тревоги и депрессии.