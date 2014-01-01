Признаки воспаления легких

Причины развития заболевания







вирусы;















бактерии;















грибки;















инородные частицы, которые случайно попали в лёгкие (например химикаты).















простуда;















грипп (мы писали, как защитить себя от гриппа);















слабый иммунитет;















переохлаждение.









Симптомы воспаления лёгких







высокая температура;















кашель с мокротой жёлтого или зеленоватого цвета;















поверхностное дыхание и одышка;















учащённое сердцебиение;















повышенная утомляемость;















озноб;















боль в груди.















рентген — покажет очаг воспаления;















общий анализ крови — покажет, насколько активно иммунная система борется с инфекцией;















анализ крови на гемокультуру — ответит на вопрос, попали ли бактерии в кровь.









Лечение пневмонии

Профилактика заболевания

Делайте прививки

Мойте руки

Бросайте курить

Пневмония и туберкулёз

Пневмония — инфекционное заболевание, которое поражает лёгочные альвеолы. Альвеолы — это маленькие «пузырьки», которые находятся на концах тонких ответвлений бронхов. Они связаны с кровеносной системой капиллярной сетью. В организме здорового человека кислород через бронхи попадает в альвеолы, а оттуда — в кровь. При пневмонии инфекция поражает альвеолы: они увеличиваются, наполняются жидкостью или гноем. Из-за этого кислород попадает в организм в недостаточном объёме.Причин возникновения пневмонии довольно много, и микробы далеко не всегда играют главную роль.Василий Штабницкий, к. м. н., пульмонолог в клиниках «Чайка» и «Рассвет»:— Пневмония возникает, когда силы специфической и неспецифической защиты организма ослабевают, а организм при этом встречается с увеличенной микробной нагрузкой. Приведу пример: ослабевший после длительной операции человек много лежит, не может за собой ухаживать, в том числе не может чистить зубы. В ротовой полости скапливается большое количество микроорганизмов — они попадают в лёгкие, но организм не может их сразу уничтожить. То есть пневмония — это не просто инфекция, это стечение неблагоприятных факторов. Кроме того, развитие заболевания во многом зависит и от самого человека.Определить возбудителя воспаления лёгких очень важно — от этого зависит лечение, которое назначит врач. Например, антибиотики бесполезны для вирусной пневмонии, но если у вас бактериальный тип воспаления, то после приёма антибиотиков уже на второй-третий день вам станет лучше.Возбудителями пневмонии могут стать:Помимо микробов, вероятность развития воспаления лёгких увеличивают:Выяснить, какой же именно микроорганизм стал причиной воспаления лёгких, не так-то просто. Чаще всего встречаются следующие симптомы:Василий Штабницкий, к. м. н., пульмонолог в клиниках «Чайка» и «Рассвет»:— К сожалению, не существует специального симптома или группы симптомов, которые точно указывают на пневмонию. Тем не менее сохранение температуры свыше 38 градусов более одной недели, кашель с гнойной или кровянистой мокротой, боль в грудной клетке, одышка, частое дыхание, сильная слабость, гипотензия и нарушение сознания должны насторожить.Для того чтобы определить верное лечение, врач должен назначить определённые анализы и исследования:Чтобы исключить другие заболевания лёгких, врач может назначить анализ мокроты, бронхоскопию и анализ плевральных жидкостей.Воспаление лёгких — это серьёзное заболевание, ни о каком самолечении даже речи быть не может. Однако ложиться в больницу не всегда нужно. Если в течение нескольких дней вы наблюдаете у себя несколько симптомов пневмонии, то первое, что необходимо сделать — это обратиться к врачу.Василий Штабницкий, к. м. н., пульмонолог в клиниках «Чайка» и «Рассвет»:— Не каждая пневмония требует госпитализации, но стоит помнить, что при самом лёгком варианте течения заболевания вероятность летального исхода практически равна нулю, а при самом тяжёлом может превышать 50%. Это значит, что врач должен оценить тяжесть состояния пациента и необходимость госпитализации. Больному с лёгкой пневмонией госпитализация может принести больше вреда, чем пользы, так как нахождение в стационаре увеличивает риск так называемой госпитальной инфекции и осложнений от внутривенной терапии. Считается, что пациенты с лёгким вариантом пневмонии должны оставаться дома, а пациенты с тяжёлой и крайне тяжёлой пневмонией должны проходить лечение в стационаре. Пациенты с пневмонией средней степени тяжести могут быть госпитализированы на усмотрение врача.Если у вас пневмония, которая не требует госпитализации, и вы самостоятельно можете принимать лекарства, то для лечения вам понадобятся только таблетки. В большинстве случаев ингаляции, УВЧ-терапия, вибрационный массаж и другие методы физиотерапии не нужны. Эффективность различных мануальных техник воздействия также не доказана.Василий Штабницкий, к. м. н., пульмонолог в клиниках «Чайка» и «Рассвет»:— Электрофорез, УВЧ и другие варианты физиотерапии (не путать с физической терапией) не играют никакой роли в лечении пневмонии. Это значит, что подобные вмешательства неспособны повлиять на такие показатели, как летальность, длительность нахождения в стационаре, вероятность развития осложнений.Если следовать простым правилам, то риск появления пневмонии можно свести к минимуму.Чаще всего воспаление лёгких возникает на фоне других заболеваний. Поэтому первый шаг для тех, кто не хочет болеть — прививка от гриппа. Кроме того, с 2014 года в национальный календарь прививок включена прививка от пневмококка. Её рекомендуют делать детям до пяти лет и взрослым после 65 лет — в этом возрасте организм более восприимчив к инфекциям. Конечно, такая прививка не спасёт от всех видов пневмонии, но защитит от самых распространённых.Через рукопожатия, дверные ручки и клавиатуры на кожу рук ежедневно попадают миллионы микробов. А когда вы дотрагиваетесь до глаз или до носа, они легко могут попасть внутрь и вызвать различные заболевания. Поэтому мыть руки важно не только перед едой, но и в течение дня. Этот банальный совет из детства спасёт вас от десятка неприятных болезней.Курение увеличивает шансы не только подхватить пневмонию, но и умереть от этой болезни. Из-за курения в лёгких происходят процессы, которые делают вас более уязвимым к инфекциям. Например, увеличивается количество клеток, которые производят мокроту, но при этом часть мокроты остаётся в лёгких. Кроме того, нарушается работа мерцательного эпителия — это тип тканей, которыми покрыта слизистая оболочка дыхательных путей. Клетки мерцательного эпителия покрыты тонкими волосками — они не дают пыли и микробам проникнуть в лёгкие. Сигаретный дым уничтожает эти клетки.Симптомы воспаления лёгких напоминают симптомы туберкулёза. Это ещё одна причина, почему нельзя заниматься самолечением.Василий Штабницкий, к. м. н., пульмонолог в клиниках «Чайка» и «Рассвет»:— Туберкулёз — это инфекция, вызываемая палочкой Коха (Mycobacterium Tuberculosis). Несмотря на то что заболеваемость туберкулёзом гораздо ниже, чем заболеваемость пневмонией, если учесть схожее течение заболеваний, многие случаи туберкулёза часто принимают за пневмонию. И подобные заблуждения действительно возможны, ведь симптомы практически одинаковы: повышение температуры, кашель с кровью, изменение на рентгенограмме. Только в отличие от пневмонии очаг остаётся и продолжает расти. То есть туберкулёз — это самостоятельная инфекция, которая не имеет никакого отношения к возбудителям бактериальной пневмонии. Однако у этих болезней есть кое-что общее: факторы риска. И для пневмонии, и для туберкулёза они едины: это низкий социальный статус, бедность, голод, нехватка питательных веществ, дефицит солнечного света и свежего воздуха, низкая физическая активность, курение, алкоголизм, ВИЧ и другие факторы, подавляющие иммунитет — проживание в холодных и сырых помещениях, постоянный стресс, возраст и сумма хронических заболеваний, которые накапливаются из года в год. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 5 заболеваний, которые обостряются весной Болезнь Альцгеймера: что нужно делать, чтобы не заболеть 3 болезни, которые передаются через поцелуи Всё о щитовидной железе: заболевания, симптомы и лечение