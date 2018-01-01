Диетологи назвали семь самых полезных продуктов для завтрака
Всем известно, что завтрак ни в коем случае нельзя пропускать, так как он является главным приемом пищи и от него зависит самочувствие и здоровье человека.
Люди, которые игнорируют советы диетологов и регулярно не завтракают, ощущают сонливость в течение дня, а также имеют проблемы с пищеварением, поэтому стоит все-таки пересмотреть свой образ жизни и включить в него обязательные завтраки.
Чтобы утренний прием пищи принес максимум пользы, диетологи назвали продукты, содержащие самые необходимые вещества, которые способствуют улучшению пищеварения, укреплению иммунитета, заряду энергии и отличному настроению.
Семь наиболее полезных продуктов для завтрака:
Куриные яйца - питательный продукт, обогащенный витамином А, железом и другими полезными компонентами.
Мясо птицы - содержит мало калорий, но много белка, за счет чего обеспечивает мощный заряд энергии.
Молочные продукты и сыр - обогащают организм кальцием, белками и жирами, улучшая пищеварение и укрепляя кости.
Цитрусовые фрукты - эффективно очищают кишечник от не усвоенной пищи, оставшейся "со вчера", заряжают бодростью и позитивом.
Каши - имеют в своем составе много клетчатки и углеводов, благодаря которым налаживаются обменные процессы в организме и усиливается работоспособность мозга.
Цельнозерновой хлеб, семена льна, отруби - злаковые очень полезны для органов ЖКТ, поэтому их нужно есть регулярно и желательно по утрам, когда нужно заставить кишечник работать.
Мед - отличный источник энергии, заменяющий сахар. К тому же, мед обладает антибактериальными свойствами и способен усилить защитные функции организма.
Единственное правило, о котором важно помнить, цитрусовые фрукты и фреши из них не рекомендуется употреблять натощак, так как они могут повредить слизистую оболочку желудка. Но завершить завтрак одним грейпфрутом или соком из него будет крайне полезно для фигуры и здоровья в целом.
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