Диетологи назвали семь самых полезных продуктов для завтрака

Эксперты настоятельно рекомендуют включить эти продукты в утреннее меню.

Всем известно, что завтрак ни в коем случае нельзя пропускать, так как он является главным приемом пищи и от него зависит самочувствие и здоровье человека.

Люди, которые игнорируют советы диетологов и регулярно не завтракают, ощущают сонливость в течение дня, а также имеют проблемы с пищеварением, поэтому стоит все-таки пересмотреть свой образ жизни и включить в него обязательные завтраки.

Чтобы утренний прием пищи принес максимум пользы, диетологи назвали продукты, содержащие самые необходимые вещества, которые способствуют улучшению пищеварения, укреплению иммунитета, заряду энергии и отличному настроению.

Семь наиболее полезных продуктов для завтрака:

Куриные яйца - питательный продукт, обогащенный витамином А, железом и другими полезными компонентами.

Мясо птицы - содержит мало калорий, но много белка, за счет чего обеспечивает мощный заряд энергии.

Молочные продукты и сыр - обогащают организм кальцием, белками и жирами, улучшая пищеварение и укрепляя кости.

Цитрусовые фрукты - эффективно очищают кишечник от не усвоенной пищи, оставшейся "со вчера", заряжают бодростью и позитивом.

Каши - имеют в своем составе много клетчатки и углеводов, благодаря которым налаживаются обменные процессы в организме и усиливается работоспособность мозга.

Цельнозерновой хлеб, семена льна, отруби - злаковые очень полезны для органов ЖКТ, поэтому их нужно есть регулярно и желательно по утрам, когда нужно заставить кишечник работать.

Мед - отличный источник энергии, заменяющий сахар. К тому же, мед обладает антибактериальными свойствами и способен усилить защитные функции организма.

Единственное правило, о котором важно помнить, цитрусовые фрукты и фреши из них не рекомендуется употреблять натощак, так как они могут повредить слизистую оболочку желудка. Но завершить завтрак одним грейпфрутом или соком из него будет крайне полезно для фигуры и здоровья в целом.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология

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