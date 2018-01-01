Как убрать мешки под глазами в домашних условиях

Мешки под глазами могут появиться из-за множества причин. Самые распространенные – бессонные ночи и неправильный уход за кожей.Замаскировать мешки под глазами пудрой или тональным кремом – не лучшая идея. Как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях – читайте в нашем материале.Из-за мешков под глазами человек выглядит усталым и нездоровым. Бороться с ними нужно не только масками, но и изнутри. Пересмотрите свой рацион питания и режим сна.Ни в коем случае не пытайтесь маскировали круги под глазами косметикой. Обычно, под тональным кремом мешки под глазами становятся еще более выразительными.Также эффективными в борьбе с мешками под глазами являются маски, которые вы можете сделать дома из подручных продуктов. Вот лучшие из них.Холодная водаХолод – природное средство для уменьшения отечности. Вы можете в течение дня умываться ледяной водой, если же такой возможности нет – используйте кубики со льдом. Можно их замораживать на отваре из мяты или ромашки. Эти растения оказывают быстрое действие против отеков. Заверните лед в тонкую ткань и положите их на глаза на одну-две минуты.Холодная ложкаНаверное, всем в детстве прикладывали холодные ложки ко лбу, чтобы избежать появления шишек. Так вот с помощью этого предмета достаточно быстро можно уменьшить и мешки под глазами. Поместите несколько ложек в холодильник на 10 минут и прикладывайте к глазам, пока металл не потеплеет. После сразу же заменяйте новой ложкой. Это средство расслабляет кровеносные сосуды и натягивает кожу под глазами.ОгурецФерменты огурца помогают уменьшить отек под глазами. Нарежьте огурец толстыми ломтиками и положите их в холодильник на 20 минут. После поместите на каждый глаз по ломтику до тех пор пока они не станут теплыми (около 10 минут). Такую процедуру повторяйте несколько раз в день.Такая процедура поможет не только уменьшить мешки под глазами, но и уменьшить количество морщин у глаз и освежит цвет лица.МолокоЗамочите несколько ватных шариков в холодном молоке и поместите их под глаза на 10-15 минут. После этого мешки под глазами уменьшатся.Алоэ вераБлагодаря наличию антиоксидантов и витамина Е – это растение способно быстро снизить отечность под глазами, улучшить циркуляцию крови и избавить от лишней жидкости. Намажьте кожу под глазами свежим соком алоэ вера, но следите, чтобы он не попал в глаза.Яичный белокБелок яйца возвращает коже упругость, также спасет от опухших глаз. Взбейте яичный белок до однородной консистенции и с помощью кисточки или ткани нанесите под глаза. Оставьте до высыхания и смойте теплой водой. Такой рецепт сделает кожу под глазами более подтянутой и упругой.Чай в пакетикахЗеленый или черный чай способен уменьшить мешки под глазами. Для этого заварите пакетики чая (без добавок). Можете положить пакетики теплыми на глаза и подержать 5-7 минут. Или можете положить пакетики в морозилку и прикладывать в холодном виде. Такой компресс нужно держать 10-15 минут. Эффект вы заметите сразу.