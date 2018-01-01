7 продуктов, которые помогут сделать мышцы более рельефными

В настоящее время существует множество планов физической подготовки, основной целью которых является накачать мышцы тела. Однако важно учитывать, что физическая нагрузка должна дополняться определенными продуктами, которые помогут в достижении хороших результатов.Конечно, можно употреблять специальные спортивные пищевые добавки, дополняющие эффект от упражнений.Однако, всегда лучше выбирать органические ингредиенты, питательные вещества которых полезны для здоровья мышц.Учитывая, что многие стремятся укрепить и накачать мышцы, мы составили список из 7 отличных продуктов, которые содержат белки, жирные кислоты и еще ряд ключевых веществ для укрепления мышечной массы.Этот восхитительный зеленый овощ — желанный гость для любой диеты; он содержит мало калорий, в нем практически нет жира, зато он наполнен антиоксидантами и незаменимыми аминокислотами, которые помогают укрепить мышцы.Шпинат рекомендуют для диет, направленных на снижение веса, поскольку он продлевает ощущение сытости и улучшает метаболизм.Минералы, которые он содержит, предотвращают ослабление мышц, удерживая уровень электролитов в равновесии.Он имеет высокую энергетическую ценность, что повышает выносливость во время занятий спортом.Грецкие орехи, миндаль, как и любые другие орехи, способствуют увеличению мышечной массы благодаря высокому содержанию полезных жиров и аминокислот.Каждая порция в 100 граммов содержит до 20 граммов белка с высокой биологической ценностью, который легче усваивается.Орехи являются важным источником омега-3 жирных кислот и антиоксидантных соединений, которые помогают поддерживать здоровье мышц.Высокое содержание клетчатки способствует оптимальному процессу пищеварения и уменьшает пищевое беспокойство, помогая избежать лишних «перекусов».Чечевица является одним из самых популярных сортов бобовых из-за своей огромной питательной ценности. В ней мало калорий, много клетчатки и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью.Что касается мышц, минералы, содержащиеся в чечевице, помогают предотвратить повреждение мышц и обезвоживание.Она также содержит аминокислоты, которые помогают формировать и укреплять мышечную массу.Сложные углеводы помогают поддерживать хороший уровень энергии, повышая выносливость во время физических упражнений.Куриная грудка является основным видом постного мяса, которое можно потреблять регулярно, чтобы дополнить диету и накачать мышцы.Эта часть курицы практически не содержит жира и дает до 22 граммов белка на 100-граммовую порцию.Оптимальное усвоение белков является ключом к поддержанию мышечной массы.Жирные сорта рыбы, такие как лосось или тунец, являются идеальными продуктами для любой сбалансированной диеты, которая направлена на снижение веса и улучшение фигуры.В них довольно мало калорий, зато они содержат значительное количество аминокислот, витаминов и минералов, которые укрепляют мышцы.Каждая порция 100 г содержит до 21,5 г белка, в зависимости от типа выбранной рыбы.В рыбе содержатся также омега-3 жирные кислоты, которые улучшают кровообращение и помогают поддерживать здоровые мышцы.Если употреблять рыбу, по крайней мере 2 раза в неделю, то это снимет пищевое беспокойство и укрепит сердечно-сосудистую систему.Умеренное потребление яиц имеет много преимуществ для набора мышечной массы. Хотя долгое время считалось, что яйца могут негативно сказываться на здоровье, на сегодня доказано, что питательные вещества, которые в них содержатся, необходимы для здорового питания.Яйца являются источником витаминов, минералов и жирных кислот, которые помогают предотвратить упадок сил в течение дня.Они содержат легко усваиваемые белков, которые способствуют укреплению мышечной массы.Они помогут улучшить спортивные результаты и предотвращают усталость, возникающую во время тренировок.Кроме того, это очень питательная пища, которая поможет долго не испытывать чувства голода, и, соответственно, не переедать.Рис относится к группе продуктов, содержащих сложные углеводы. Эти питательные вещества запасаются в организме и, впоследствии, используются в формировании мышечной массы.Углеводы служат источником «топлива» для клеток, поддерживая уровень энергии во время физических упражнений.Лучше выбирать бурый рис, поскольку в нем больше пищевой клетчатки и других питательные веществ, которые приносят пользу организму.Все еще не добавили эти продукты в свой рацион? Если вы хотите иметь развитую мускулатуру, то обязательно сделайте это!