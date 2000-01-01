Еда, которая может спасти вам жизнь

Никто из нас не хочет, чтобы тот дом, в котором он планирует прожить длительное время, был построен кое-как и с использованием самых дешевых и недолговечных материалов. В то же время, если провести аналогию с человеческим телом, никто из нас не против заложить в несущую стену своего здоровья пару-тройку «камней» из фаст-фуда или разбавить фундамент иммунитета порцией алкоголя. Это все, конечно, слишком утрированно, но все-таки есть здравая мысль в том, чтобы рассматривать продукты питания в качестве стройматериалов своего здоровья. Сегодня мы подобрали для вас 10 таких «кирпичиков», каждый из которых по-своему положительно скажется на вашем самочувствии и долголетии.Недавно Американский институт по изучению рака пришел к выводу, что фасоль находится на вершине списка продуктов, напрямую влияющих на долголетие человека. Ученые даже настаивают на том, чтобы бобовые культуры присутствовали в каждом приеме пищи, а банка с консервированной фасолью обязательно была наготове, если вдруг нет времени на долгое приготовление еды.В ходе продолжительных наблюдений учеными было замечено, что люди, употребляющие в пищу цельные зерна, в том числе и в составе других продуктов, в среднем живут значительно дольше и снижают у себя риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, ожирения и инсульта. Это ли ни повод лишний раз проверить этикетку, чтобы удостовериться, что соотношение углеводов к граммам клетчатки составляло не больше пяти?!Эта специя обладает уникальными восстанавливающими свойствами, которые особенно ценны в послеоперационный период и во время лечения ревматоидного артрита. К тому же всего четверть чайной ложки куркумы в день позволит уменьшить вероятность возникновения болезней легких и мозга, а все благодаря особому пигменту куркумину в своем составе.Орехам совершенно точно требуется больше пиарщиков, которые могли бы повысить их популярность как продукта, ведь в них содержится так много антиоксидантов, что человечество теряет слишком много, не употребляя их в пищу. Добавьте к этому Омега-з жирные кислоты, перспективу снижения риска развития раковых опухолей и инсульта в два раза, а также просто приятный вкус того же грецкого ореха, и вы получите лишний десяток причин есть их везде и всегда.Если вы находитесь в поиске группы фенольных соединений растительного происхождения под названием лигнаны, которая предотвращает образование раковых клеток, то вам совершенно точно стоит обратить внимание на семена льна. Именно в них лигнанов больше, чем в любых других продуктах на планете, но здесь есть свои тонкости. Дело в том, что льняное семя покрыто твердой оболочкой, которую перед употреблением вместе с сердцевиной нужно перемолоть, иначе продукт просто не будет перевариваться.В грибах содержатся такие уникальные питательные вещества, как, например, растительная аминокислота эрготионеи, способная замедлить гибель клеток. Примечательно, что таким уникальным сохраняющим свойством не может похвастать больше ни один представитель растительного царства.В зелени на одну калорию приходится больше питательных веществ, чем в любом другом продукте. Это особенно актуально, если вы придерживаетесь какой-то диеты с содержанием калорий, например, около 2000 ккал в день. Употребление в такой период зелени не только корректирует соотношение калорий к питательным веществам, но и с течением времени позволяет уменьшить риск возникновения сердечных приступов и инсультов на 20%.Не секрет, что растения из семейства крестоцветных содержат большое количество вещества сульфорафана, обладающего противораковым и антибактериальным эффектами. В том числе и за это мы так ценим брокколи и капусту, но, когда речь заходит о сравнении оказанного действия и потраченных средств, тут просто нет равных у красной капусты. В ней также почти в три раза больше антиоксидантов, чем в чернике, хотя стоит она заметно меньше.Попутно исследователи прояснили и роль ягод, которые даже были названы «самыми здоровыми из фруктов», в построении барьера между раковыми клетками и здоровьем человека. Кроме этого, оказалось, что большинство видов ягод оказывает положительное влияние на иммунную систему, печень и мозг, снабжая организм необходимым количеством антиоксидантов. Рекордсменами в этом считаются ежевика (650 единиц на чашку) и голубика (380), в то время как, например, бананБелый и зеленый чай — вот напитки тех, кто планирует дожить до ста лет! Такие чаи не только нормализуют кровяное давление и уровни холестерина и жира в организме, но даже предотвращают рак и многие другие тяжелые заболевания. Главное, советуют профессионалы, убедиться, что вы покупаете чай из Японии, а не из Китая, иначе существует риск получить вместе с продуктом еще и изрядную дозу свинца.