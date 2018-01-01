Назван фрукт, помогающий сохранить молодость

Авокадо поможет в борьбе со старением и некоторыми заболеваниями. К такому выводу пришла команда ученых из Мексики.Масло из плодов авокадо оказалось эффективным в борьбе со свободными радикалами – молекулами, которые, по мнению ученых, играют ключевую роль в старении и возникновении болезней сердца и рака.Дело в том, что этот фрукт способен пробиться внутрь митохондрий, что способствует более эффективному поглощению свободных радикалов.Свободные радикалы – это естественные отходы обмена веществ, однако их количество резко возрастает из-за таких факторов, как загрязнение окружающей среды, табачный дым и тому подобное.Они наносят ущерб организму, вызывая цепную реакцию, которая разрушают клеточные мембраны, белки и даже ДНК.Это и является одним из главных причин старения человека, а также играет важную роль в повреждение артерий и возникновении злокачественных опухолей.