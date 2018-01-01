Ученые назвали позу для здорового сна
Даже при условии полноценного, 8-часового сна много людей, проснувшись, чувствуют себя обессиленными.
И хотя это ощущение может вызвать ряд причин, учитывая нездоровую пищу, наиболее вероятной является именно поза, в которой вы засыпаете, отмечают ученые.
Несмотря на то, что лишь 8% людей спят на спине, различные исследования экспертов выделяют именно эту позу самой лучшей для сна.
По словам ученых, сон на спине позволяет голове, шее и позвоночнику поддерживать нейтральную позицию, в частности такая поза будет отличным выбором для тех, кто страдает от болей в этих участках тела.
Более того, это также может помочь уменьшить изжогу, поскольку в таком положении голова находится выше, чем грудь.
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