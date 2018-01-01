Самые частые проявления отраженной боли и что с ними делать

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На сегодняшний день точно не установлены механизмы возникновения синалгии (ее еще называют иррадиирующая боль). Существует несколько предположений о том, чем она может быть вызвана, и они весьма правдоподобны. Иррадиирующая боль появляется из-за высокой чувствительности нервных волокон определенных областей кожи и внутренних органов. Вот список мест, в которых могут отдаваться болью патологии жизненно важных органов. Сверху вниз:Чаще всего, конечно, головная боль имеет серьезные причины. Но может быть спровоцирована приемом холодной пищи, например, мороженого. Такая реакция обусловлена переохлаждением рецепторов на поверхности слизистой глотки, которые являются точками выхода блуждающего нерва.Вернее, ее левая половина. Патологии сердца, острые или хронические нарушения кровоснабжения или нарушения ритма сердца могут отзываться болью здесь. Эти особенности связаны с иннервацией сердечной мышцы на уровне 1-4 грудного позвонков. От них интенсивный сигнал отправляется по нервному волокну левой половины тела, и боль начинает отдавать в соседние области.Она может появиться при: - пневмонии с поражением плевры, - остром аппендиците, - приступе острого холецистита, - язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, желудка. Эти проявления также имеют тесную связь с уровнем иннервации корешков спинномозговых нервов и блуждающего нерва.Все знают, что признак инфаркта — боль за грудиной. Это логично. Алогичные болевые сигналы в левой кисти и кончиках пальцев плюс наше нежелание воспринимать их всерьез приводят к тому, что люди обращаются за помощью слишком поздно. Мозг, защищаясь, не реагирует на слишком сильные сигналы боли в сердце, он интерпретирует их как боль в руке.Боль в области поясницы, крестца, распространяющаяся по передней поверхности живота к лобковой области, может быть связана с обострением дегенеративно-воспалительного процесса в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Ее причиной также может быть воспалительный процесс в почках, мочевых путях, ход камня в мочеточнике — это логично. Но «стучаться в поясницу» могут также: - цистит, - простатит, - новообразования толстого кишечника, - патологии матки и яичников.При остром аппендиците боль может иметь, пожалуй, самую непредсказуемую локализацию. О правом плече мы уже сказали (не забудьте!) Точечно она может появляться в области ягодицы (обычно правой), надлобковой области. Данные особенности иррадиации боли будут зависеть от расположения аппендикса.Обострение грыжи пояснично-крестцового отдела может проявляться простреливающей болью по задней поверхности бедра и голеней.Для того чтобы избавиться от боли, важно не проводить симптоматическое лечение, а обратиться к специалисту. На основе анамнеза, данных лабораторных и инструментальных жалоб он сможет определить причину и истинный источник болевых ощущений и назначить лечение.