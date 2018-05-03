Пупок: как он может свидетельствовать о возможных заболеваниях

Пупок — рубец на передней брюшной стенке, остающийся у человека или млекопитающего животного после удаления пуповины, связанной с плацентой. У зверей его практически не видно, у людей он бывает самым разным по форме, которая зависит от индивидуальных особенностей. Но иногда внешний вид пупка свидетельствует о наличии какого-либо заболевания.Пупок — центр организмаВ даосизме человеческая пуповина имеет мистическое значение, считается, что пупок — энергетический центр, связанный с космосом. Возможно, поэтому в китайской медицине его внимательно изучают и уделяют ему особое внимание при лечении желудочно-кишечного тракта, эндокринных и мочеполовых болезней.В области пупка проводятся определенные виды массажа, а также иглоукалывание, особенно внутри самого узла. Всех китайцев, страдающих сахарным диабетом (кроме первого типа), доктора учат делать уколы инсулина в строго определенные места, расположенные исключительно вокруг пупка. Диагностика любого заболевания всегда начинается с осмотра центра живота, и состояние пупка описывается в медицинской карте. Каждому человеку стоит обратить внимание на центр своего организма и провести определенный анализ.Цвет кожиЕсли вокруг пупка наблюдается легкая желтизна, то это, скорее всего, указывает на нарушение обмена веществ в печени и/или в поджелудочной железе. Стоит обратиться к врачу и провести клинические исследования на предмет холецистита, желчнокаменной болезни и даже жидкостного перитонита, который может быть в запущенной, вялотекущей стадии.Возникшая в области пупка синюшность часто свидетельствует о заболевании почек или печени. Например, так выглядит цирроз в начальной стадии. Есть вероятность, что синюшная кожа пупка и вокруг него – следствие травмы внутренних органов, двенадцатиперстной кишки или селезенки. Это тоже весьма серьезный повод, чтобы обратиться к специалисту.Краснота пупка, особенно сопровождаемая зудом, часто возникает при аллергических реакциях. После перорального приема аллергеносодержащего вещества первым реагирует желудочно-кишечный тракт. Покраснение кожи пупка также может сигнализировать о начале воспалительного процесса в кишечнике, тогда следующим симптомом будет повышение температуры.Формы пупкаФорма пупка тоже часто характеризует состояние организма или наличие какого-либо заболевания.Например, выпуклый пупок указывает на повышенное внутрибрюшное давление или увеличение некоторых органов. Если это не беременность, значит, есть подозрение, что имеются патологические изменения в печени, селезенке, возможно чрезмерное скопление жира и не столько под кожей, сколько внутри самих этих органов. Выпячивание пупка происходит и при развитии пупочной грыжи, а также у людей, хронически страдающих запорами.Если выпуклой является только какая-то часть пупка, то, скорее всего, его обладатель весьма чувствителен к холоду и постоянно подвергается простудным заболеваниям. Такому человеку следует держать поясницу в тепле.Пупок в виде дуги, верхней полукруглой половинки, означает наличие проблем с пищеварительным трактом; склонность к ожирению, перееданию и развитию булимии.Пупок, похожий на нижний полукруг, прежде всего, должен насторожить дерматологов. Часто такое встречается у людей, имеющих врожденные заболевания кожи или же другие генетические проблемы, например, неврологического или психического характера.Миндалевидный пупок говорит о том, что у человека хрупкие кости и слабые мышцы. Он может испытывать редкие и необъяснимые головные боли или мигрени. В любом случае здесь хорошо помогут спортивные нагрузки.Маленький, малозаметный или же глубокий пупок тоже нельзя принять за абсолютную норму. Люди с такой формой пупка часто страдают от нехватки витаминов и последствий низкого иммунитета. Гипотензивные состояния, легкие обмороки и гормональная дисфункция — это то, что нередко беспокоит обладателей подобных эстетически правильных пупков.Расположение пупкаПриродой предусмотрена еще одна особенность человеческих пупков — они располагаются ровно в центре живота. Если же наблюдается смещение — это однозначно свидетельствует о какой-то патологии.Если при осмотре пупок словно задран вверх, можно предположить скрытую форму заболевания толстого или тонкого кишечника. Возможно, это свидетельствует о хронических залежах каловых масс, а еще это может быть одним из симптомов развития некоего сердечного заболевания, которое будет поначалу проявляться в виде аритмии, одышки и бессонницы. Порой это указание на проблемы с половыми органами; у женщин с такими высокими пупками часто диагностируют развитие эндометриоза, кисты яичников или миомы матки; у мужчин — простатит, аденому простаты.Смещение пупка вниз — тоже важный признак развития болезней половых органов, но являющихся следствием расстройства психики. У женщин, как правило, «на нервной почве» диагностируют нарушение менструального цикла, заболевание матки, яичников, маточных труб; у мужчин — гипертрофию предстательной железы, образование на половом члене полипов, задержку или недержание мочи, воспаление мочевого пузыря.Если при визуальном осмотре у больного пупок смещен вправо, то гастроэнтерологу следует искать проблемы в восходящей части толстой кишки и слепой кишки, а нефрологу — в правой почке или надпочечнике. Пупок, расположенный ближе к левому боку человека говорит о нарушениях в работе его левой почки или надпочечника, другой вариант — в нисходящей части толстого кишечника.Смещение пупка вправо и вниз дает основание предполагать проблемы с желудком, селезенкой; человек может жаловаться на боли в любом суставе правой ноги или в пояснице. Но также такое расположение пупка бывает при развитии острого или хронического панкреатита.Пупок, расположенный как бы вниз и влево, может свидетельствовать о заболевании желчных протоков, печени, желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки. Его обладатель также может испытывать боли в любом из суставов или в мышце левой ноги и в пояснице.Если пупок смещен вверх и вправо, стоит обратить внимание на желчный пузырь, желчные протоки, а также на суставы левого бедра и левой ноги.Пупок, вытянутый вверх и влево, соответственно указывает на заболевание тазобедренного сустава и бедра правой ноги, но также может говорить о патологии в селезенке или в левом верхнем углу толстого кишечника.Любой человек, исследуя свое тело и прислушиваясь к нему, может сам выявить нарушения в своем организме, ведь мудрая природа оставила для этого много всяких подсказок.