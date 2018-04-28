Учёные объяснили, как холодильник медленно убивает человека

Специалисты провели интересный эксперимент, который показал, что многие холодильники не способны соблюдать необходимый температурный режим для того, чтобы хранить продукты питания.Из-за чего человек может получить пищевое отравление, который редко, но приводит к смертельному исходу. Эллен Эванс из Кардирффского Университета рассказывает, что группа специалистов на протяжении шести дней исследовали 46 холодильников.Они увидели, что в 39 из них нет необходимой температуры, так как при каждом открытии дверцы увеличивается температура и для того, чтобы прийти в норму, холодильнику нужно много времени.Также Эллен добавляет, что даже при высокой температуре, в холодильнике могут появиться вредоносные бактерии. Оказалось, что при температуре +7 градусов за шесть дней может образоваться листерия, при которой возникают симптомы у человека, как при гриппе, но исход может быть смертельным. В группу риска входят дети, беременные и пожилые люди. Выход есть — это приобретение термометра и слежка за показаниями температуры.