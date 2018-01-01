Продукты, которые быстро и эффективно очистят легкие

Сколько бы не проводилось исследований на тему вреда курения, многие люди в современном обществе до сих пор продолжают держаться за сигарету.Уже давно ученым стало известно о том, что сигаретный дым влияет на волоски, покрывающие легкие человека. Чрез время волоски начинают отмирать и полностью исчезают. При этом смола остается на слизистой, что и приводит к сильному кашлю.Но специалисты решили рассказать об определенных продуктах питания, которые помогут немного уменьшить негативное влияние сигаретного дыма на организм человека:грейпфрут — это полезный фрукт не только для худеющих, но и для курильщиков, так как в нем содержится уникальное вещество, помогающее восстанавливать клетки, у которых есть определенные отклонения в развитии. В состав грейпфрута входят антиоксиданты, благотворно влияющие на организм;имбирь хорошо справляется с задачей расширения сосудов, он отлично защищает человека от бактерий и вирусов, выводит мокроту;чеснок необходимо кушать не только для профилактики простуды, но и для профилактики появления заболеваний, которые развиваются из-за курения сигарет;морковь в своем составе имеет большое количество витамина А, а он благотворно влияет на ткани и клетки эпителия, что снижает вредное воздействие никотина.Конечно, мы, как и другие доктора и ученые, советуем вовсе избавиться от этой дурной привычки. Ученым из США удалось доказать, что уже с первой секунды втягивания дыма от сигареты у человека начинаются необратимые процессы в организме.