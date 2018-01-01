Как избежать негативного влияния магнитных бурь?

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Специалисты поведали и порекомендовали, каким образом избежать влияния магнитных бурь на организм человека.В период магнитных бурь эксперты порекомендовали с особым вниманием относиться к своему здоровью, потому как такие метеорологические перепады способны провоцировать изменения кровяного давления.Специалисты на сегодняшний день при помощи разработанных определенных методов могут прогнозировать и составлять график магнитных бурь. Таковой календарь составляется на месяц, однако на протяжении этого времени могут вноситься некоторые изменения. Однако основа календаря может подсказать в какие дни магнитные бури более вероятны.Специалисты рекомендуют в период магнитных бурь физически и психологически не перегружать свой организм. Важно находить время для отдыха, тщательно планируя свой день. Помимо этого стоит обратить внимание на сбалансированное питание. Огромную пользу принесут прогулки на свежем воздухе.