Как избежать негативного влияния магнитных бурь?
В период магнитных бурь эксперты порекомендовали с особым вниманием относиться к своему здоровью, потому как такие метеорологические перепады способны провоцировать изменения кровяного давления.
Специалисты на сегодняшний день при помощи разработанных определенных методов могут прогнозировать и составлять график магнитных бурь. Таковой календарь составляется на месяц, однако на протяжении этого времени могут вноситься некоторые изменения. Однако основа календаря может подсказать в какие дни магнитные бури более вероятны.
Специалисты рекомендуют в период магнитных бурь физически и психологически не перегружать свой организм. Важно находить время для отдыха, тщательно планируя свой день. Помимо этого стоит обратить внимание на сбалансированное питание. Огромную пользу принесут прогулки на свежем воздухе.
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