Все, что необходимо знать о клещах

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Если вы часто бываете на природе, клещи становятся постоянным поводом для волнений, особенно когда в семье маленькие дети. На самые важные вопросы отвечает врач-инфекционист, профессор Елена Корвякова.Врачам известно более 48 тысяч видов клещей, и часть из них – переносчики различных заболеваний. Но даже клещ, который не является возбудителем болезни, может доставить множество переживаний и физический дискомфорт из-за местной реакции на укус насекомого. Не забывайте, что клещи могут кусать и домашних животных.В северном полушарии больше всего распространены иксодовые клещи («собачий клещ»), которые могут переносить возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. Внешние особенности этих насекомых, конечно, известны энтомологам, но в быту невозможно определить, какой именно клещ присосался к коже. Чтобы это узнать, нужно аккуратно его извлечь и сдать в лабораторию на исследование.Сезон активности - с марта по октябрь, поэтому меры предосторожности на природе стоит соблюдать даже осенью. Любопытно, что в ожидании организма-донора клещи могут поддерживать существование месяцами и даже годами. Они способны пережить мягкую зиму и «оживают» весной, когда температура поднимается выше +7°С.Потому что во время присасывания в ранку выделяется обезболивающее вещество. В первые 2 часа пребывания на коже клещ, как правило, еще не успевает впрыснуть содержимое своего тела в организм человека, а значит, заражения не происходит. Но чем дольше он находится на коже, тем выше риск инфицирования. После насыщения клещи могут отпадать сами, но чаще их приходится снимать с кожи.Боррелиоз опасен в тех случаях, когда заболевание вовремя не обнаружили и не лечили. Если возбудитель болезни Лайма – бактерия боррелия – сохраняется в организме, то могут возникнуть осложнения в виде поражения суставов, сердца и головного мозга в ранние и отдаленные сроки. Если же вы вовремя обратились к врачу, то боррелиоз достаточно легко лечится при помощи курса антибиотиков.КОГДА НАХОДИТЕСЬ НА ПРИРОДЕ (ВЛЕСУ, НА ЛУГУ И ДАЖЕ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ), ДО КОНЦА ОСЕНИ СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ:Носите закрытую одежду, лучше – светлую: заметить на ней клеща гораздо проще.Пользуйтесь репеллентами, специально предназначенными для защиты от клещей.Отправляясь в лес, заправьте края брюк в сапоги или носки. Рукава должны иметь плотно прилегающие манжеты.После возвращения домой внимательно осмотрите себя и детей на предмет выявления ползающих или присосавшихся насекомых.Обеспечьте домашних питомцев защитными средствами от клещей. Так вы снизите риск того, что собака или кошка принесут насекомых в дом. Регулярно осматривайте животных и удаляйте присосавшихся клещей.На аппетит кровососов не влияют время суток и погода, хотя замечено, что в сильную жару кусают они реже, а во влажную погоду количество «нападений» увеличивается, отмечает врач Виктория Савицкая.Как уверяют специалисты, на аппетит кровососов не влияют время суток и погода, хотя замечено, что в сильную жару кусают они реже, а во влажную погоду количество «нападений» увеличивается.Говорить о том, что клещи водятся только в определенных посадах и обитают на тех или иных деревьях не стоит, ведь в течение суток они способы преодолевать огромные дистанции. Хотя наиболее часто эти насекомые встречаются на опушке леса, в лесонасаждениях, по соседству с пастбищами, прогалинами и заболоченными местностями, в зеленых зонах с подлеском и рядом с зарослями кустарников. Традиционно больше всего мелких кровососов в старых хвойно-лиственных лесах и на обочинах лесных дорог и лесных вырубках – в такой местности паразиты обычно задерживаются.Зачастую свой потенциальный обед клещи выжидают на невысокой растительности, причем, как правило, на нижней стороне листа. Как только вы пройдете мимо и всколыхнете ногой эту растительность, клещ тут же попробует на вас напасть, вопрос лишь в том, позволите ли вы ему это сделать...Кстати, утверждение, что клещи прыгают с веток на потенциального «донора», - не более, чем миф.Тот факт, что у детей их и правда частенько находят именно в голове, под волосяным покровом объясняется куда проще, - дети ползают по траве, часто играют на корточках и лазят по кустам.Чем раньше удалить клеща, тем меньше вреда он может принести, но важно это сделать правильно, не экспериментируя с народными методами и сомнительными советами.Клещи являются переносчиками опасных инфекций, и чем больше времени он проведет в организме, тем больше вероятность того, что создаст своему «донору» проблемы со здоровьем.«В идеале, при обнаружении паразита лучше сразу обратиться к специалисту, который удалит насекомое, и, в случае риска, пропишет курс профилактики. Впрочем, ситуации в жизни бывают разные, и если обратиться к медику нет возможности, сделайте это самостоятельно, расшатывая его туловище из стороны в сторону тонким пинцетом или петелькой из нитки», - советует врач.Как только кровосос будет извлечен, место укуса надо щедро смазать йодом либо спиртом. Если заметите, что лапка или хоботок клеща остался под кожей, продезинфицируйте обычную иглу и удалите его так, как обычно удаляют занозы. Только не забудьте после этого опять продезинфицировать иглы и хорошенько вымыть руки с мылом.«Медики часто сталкиваются с проблемами, вызванными самодеятельностью людей. Потому я настойчиво рекомендую все же обратиться к специалистам и не подвергать свое здоровье, и уж тем более, здоровье своих детей, опасности. Если Вы все-таки вытащили клеща самостоятельно – сохраните жучка в банке – не дай Бог понадобиться протестировать его на наличие инфекций и вирусов» - говорит врач.При этом она уверяет, что один из самых неправильных и вредных советов, с которыми врачи борются уже не первый год - намазать место укуса жиром или залить подсолнечным маслом, — якобы клещ сам вылезет, когда ему нечем дышать будет. Не помогает, он только глубже залезет, пока будете ждать.