Как ускорить метаболизм, чтобы легче сбросить вес

Наверняка тебе часто приходится слышать это слово — метаболизм. Но, возможно, ты не до конца представляешь себе, о чем именно идёт речь.Под метаболизмом подразумевают ряд физических и химических процессов человеческого организма, имеющих отношение к расходу энергии.Он тесно связан с такими процессами, как пищеварение, дыхание, поддержание температуры тела и кровообращение.Базальный метаболизм регулирует расход калорий в теле человека. Таким образом, изменения метаболизма способны приводить к набору или потере веса независимо от того, что мы едим.Именно этим объясняется тот факт, что некоторые люди едят мало, но полнеют. В то время как другие ни в чем себя не ограничивают и остаются стройными.Хорошая новость состоит в том, что некоторые натуральные средства способны помочь регулировать метаболизм, никак не сказываясь на остальных процессах жизнедеятельности организма. Благодаря этому мы можем похудеть и улучшить пищеварение.Помимо этого контроль метаболизма позволяет защититься от различных расстройств обмена веществ, например, заболеваний щитовидной железы и диабета.Эта простая привычка, рекомендуемая всеми врачами, представляет собой отличный способ ускорения обмена веществ. К сожалению, не всем из нас удаётся её привить.Для сохранения стабильного метаболизма рекомендуется пить воду маленькими глотками на протяжении всего дня. Пей воду утром натощак и перед тем, как идти спать.Помимо ускорения метаболизма вода способствует очищению организма от токсинов и предупреждает задержку жидкости.Если тебе трудно пить обычную воду можешь добавить в неё немного лимонного сока или пару капель стевии. Можешь пить как и холодную, так и горячую воду.Самое главное — всегда держать под рукой бутылку воды для того, чтобы не забывать пить.Именно сидячий образ жизни является основным врагом нашего метаболизма. Из-за него мы становимся пассивными и ленивыми.Ситуация ещё больше осложняется, когда после долгих часов в офисе мы приходим домой и садимся перед телевизором или проводим долгие часы за компьютером.Для того, чтобы этого не происходило, рекомендуется каждые 30-40 минут делать паузу и разминаться. Можешь выполнить несколько упражнений на растяжку или заняться другим делом, требующим от тебя движения.Возможно, такой совет покажется тебе незначительным, но даже такая мелочь способна благотворно сказаться не только на обмене веществ, но и на всем твоём здоровье в целом.Помимо этого рекомендуется уделять время физическим упражнениям высокой или средней интенсивности хотя бы 2-3 раза в неделю.Хотя в течение дня рекомендуется оставаться энергичными и активными, с приходом ночи нам необходим хороший отдых. При этом важное значение имеет не только количество часов сна, но и его качество.Организм каждого человека следует естественным биоритмам, определённым солнечным светом. С заходом солнца они замедляются для того, чтобы вновь ускориться утром.Если ты страдаешь бессонницей или просыпаешься по утрам усталой, необходимо обратить внимание на практики релаксации и медитацию. Уделяй им хотя бы 1 час перед сном.Перед сном необходимо отложить подальше все электронные устройства. Дело в том, что они оказывают возбуждающее воздействие на нервную систему, что негативным образом сказывается на качестве сна.Многие диетологи советуют питаться небольшими порциями несколько раз в день. Безусловно, организм каждого человека имеет свои индивидуальные особенности. Но тем не менее, людям с замедленным метаболизмом может пригодиться эта рекомендация.Попробуй питаться 5 раз в день, выбирая питательные продукты, которые хорошо насыщают. Самое главное — не переедать, а есть небольшими порциями.Эти приёмы пищи вместе с водой, принимаемой на пустой желудок, позволят поддерживать быстрый ритм метаболизма на протяжении всего дня.Многие специи способны активировать наш обмен веществ естественным путём. Помимо этого они обладают рядом полезных свойств. С целью ускорения метаболизма рекомендуется ежедневно использовать при приготовлении блюд следующие специи:Кайенский перец: одно из лучших средств ускорения обмена веществ, такой перец стимулирует выработку желудочных соков, оказывает согревающий эффект и увеличивает расход калорий.Вводить кайенской перец в свой рацион следует постепенно, начиная с небольших объемов. Это позволит избежать раздражения органов пищеварения. Постепенно можно увеличить количество используемого перца.Имбирь: имбирный корень является великолепным стимулятором и мочегонным, а также нормализует пищеварение. Он идеально подходит для приготовления мяса, рыбы, десертов, коктейлей и лимонадов.Корица: наибольшими целебными свойствами отличается цейлонская корица. Она оказывает стимулирующее воздействие на организм, улучшает наше кровообращение и пищеварение. Помимо этого эта пряность является афродизиаком.