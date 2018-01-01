Пять привычек, способных ослабить сердце

Медики подсказали, как поддерживать сердце, дабы оно не перестало биться раньше времени.Сердечные заболевания возглавляют рейтинг болезней, сокращающих продолжительность жизни населения планеты.Рекомендации медиков практически всегда упускают из вида либо принципиально игнорируют, а в результате сталкиваются с неутешительными диагнозами.Это приводит к ожирению и ухудшению кровообращения. И то, и другое негативно влияет на сердечную мышцу, от чего развиваются различные заболевания сердца и сосудов.Так или иначе, стрессы и негатив приводят к ухудшению работы сердца, поэтому нужно научиться прощать своих обидчиков и не зацикливаться на плохом.Дело в том, что храп может вызывать остановки дыхания во сне, из-за чего могут появиться проблемы с артериальным давлением и, соответственно, сердцем.Наукой доказано, что регулярное употребление 300-400 г свежих даров природы улучшает работу сердца, состав крови и повышает эластичность сосудов, за счет чего риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается почти на 50%.Вредные привычки отравляют кровеносную систему, потому как никотин и алкоголь - самые что ни на есть яды. У курильщиков и алкоголиков, как правило, продолжительность жизни гораздо ниже, нежели у тех, кто не курит и не пьет.Все эти вредные привычки следует исключить из своей жизни еще до того, как появятся первые проблемы со здоровьем в области сердечно-сосудистой системы.