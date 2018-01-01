Ученые рассказали, как смартфоны могут повлиять на головной мозг

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Представить современного человека без смартфона сложно. Начиная с дошкольного возраста, дети уже умеют пользоваться смартфонами.О вреде гаджетов медики говорили неоднократно, но если раньше речь шла о каком-то магнитном излучении и ярком свете, воздействующем на глаза и ухудшающем зрение, то сейчас ученые обнаружили новое свойство, пагубно влияющее на мозг человека.Исследователи привлекли к своему проекту более сотни студентов, у которых отмечалось явное привыкание к смартфону. То есть, каждый из добровольцев исследования не представлял своей жизни без любимого гаджета и носился с ним круглые сутки.- практически все добровольцы эксперимента признались, что чувствуют себя одинокими и в какой-то мере несчастными;- у всех участников были обнаружены в головном мозге нейронные связи, которые обычно появляются при зависимости от обезболивающих препаратов.Получается, что смартфоны вызывают привыкание у людей и этим можно объяснить тот факт, что современные вечеринки превратились в скучные посиделки, когда каждый не может оторваться от своего телефона, заменяя тем самым живое общение, которое принесло бы намного больше пользы здоровью.Пользоваться смартфонами можно и нужно, но не следует приравнивать его к близким друзьям или "вторым половинкам", гаджет - это просто средство для связи и, возможно, самообразования, и он не способен заменить вам друга, помните об этом.