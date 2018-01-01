Эффективные средства против плохого запаха изо рта

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Причины возникновения неприятного запаха изо рта могут быть явными и скрытыми. Допустим, если человек не чистит зубы или съел чеснок, то искать других причин не очень приятного аромата из его ротовой полости нет смысла. Но что делать тем, кто соблюдает правила гигиены и не ест ничего дурно пахнущего?К скрытым причинам зловонного запаха врачи относят проблемы с желудочно-кишечным трактом. Оказывается, при некоторых заболеваниях желудка и кишечника появляется такой симптом, как неприятный аромат изо рта, а на него крайне редко обращают внимание.Как бы там не было, но главной причиной этого явления стоматологи называют бактерии, размножающиеся во рту. И первым делом нужно устранить их, дабы избавиться от нежелательных симптомов, в том числе и развития кариеса.- почистить зубы;- прополоскать рот ополаскивателем либо отваром ромашки, содовым раствором;- перестать употреблять острые, пряные, копченые блюда, а также алкоголь;- жвачка может спасти вас в самой неловкой ситуации и действует она, как экстренный, но временный метод;- мятные конфеты и другие леденцы тоже, как и жвачка, могут справиться с неприятным запахом во рту;- в аптеках продаются специальные спреи и таблетки, устраняющие зловонный аромат изо рта.Не забывайте раз в пол года посещать стоматолога с целью профилактики заболеваний зубов и десен.