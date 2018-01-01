Чипсы, газировка, пицца вызывают зависимость

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Американские диетологи составили список опасных продуктов, которые вызывают зависимость у человека. В итоге это провоцирует сбой в организме, а впоследствии – ожирение.Специалисты из университета Колорадо изучили сотни продуктов, которые пользуются популярностью у населения. Среди них диетологи выделили наиболее опасные перекусы, вызывающие у человека привыкание.В топ рейтинга попали вкусные и привычные ингредиенты, от которых человеку действительно тяжело отказаться.Чипсы, шоколад, пицца и мороженное вызывают зависимость, так как американцы привыкли употреблять эти продукты практически на каждой прогулке.В список попала также сладкая газированная вода, которую все привыкли употреблять в неограниченном количестве, в особенности летом. Кроме того зависимость вызывают бургеры, кексы, сыры и бекон.