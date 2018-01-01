Молочный продукт, снижающий риск болезней сердца

Американские ученые заявили, что регулярное употребление йогурта снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты утверждают, что активное употребление йогурта в рационе способно снизить риск развития гипертонии.Исследования показали, что регулярное употребление йогурта позволяет снизить риск повышенного артериального давления. Кроме того йогурт положительно влияет на здоровье сердца.В эксперименте приняли участие 55898 женщин в возрасте от 30 до 55 лет, и 18232 мужчин возрастом от 40 до 75 лет. Все участники исследования, который начался в 1980 году, страдали от гипертонии.В ходе исследования его авторы анализировали информацию о режиме питания и пищевых предпочтениях участников эксперимента, которые отвечали на вопросы медиков каждые четыре года по 60 пунктам.В результате неожиданно выяснилось, что чем больше йогурта потребляли участники эксперимента, тем меньше страдали сердечными заболеваниями спустя несколько лет.Те респонденты, которые употребляли от двух порций йогурта в неделю, в будущем имели на 20% меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов.Женщины, которые употребляли йогурт как минимум два раза в неделю, были в 30 раз менее подвержены риску инфаркта миокарда. У мужчин этот показатель был немного ниже – поклонники йогурта имели на 19 процентов меньшую вероятность развития инфаркта миокарда.