Шоколад и вино помогут в борьбе с вирусами
Исследователи добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.
Ресвератрол – фенольное соединение и является природным антиоксидантом, который есть у некоторых растений (включая какао и виноград). С его помощью растения защищают себя от грибков и бактерий.
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Добавил sigivigi в категорию Инфекционные болезни
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