Кардиологи рассказали, каким должно быть нормальное давление

Нормы давления понизили.Сейчас около 40% людей на планете имеют гипертонию, поэтому в США изменили нормы артериального давления.Кардиологи решили понизить показатели. Если раньше диагноз “гипертония” ставили при давлении 140 на 90 и выше, то сейчас показатели на уровне 130-139/80-89 считаются уже гипертонией первой стадии, выше 140/90 – гипертонией второй стадии, а давление от 180/120 – гипертоническим кризом.Нормой же считается артериальное давление меньше 120/80, а 120-129/80 уже классифицируется как повышенное.С помощью пересмотра норм артериального давления врачи надеются сократить количество сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, которые являются основными причинами смертности.Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Cупрун сказала, что нормой для взрослых считаются показатели 120 на 80 мм ртутного столбика. Если ваше давление превышает 140 на 90 – обязательно обращайтесь к врачу.