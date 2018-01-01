Дерматологи указали на главные ошибки ухода за кожей

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Ученые выяснили, какие ошибки мы делаем при уходе за кожей.В погоне за красивой, молодой и гладкой кожей, мы прибегаем к различным методам и рекомендациям некоторых врачей. Дерматологи из Нью Йорка рассказали о том, какие процедуры они бы никогда не применили на себе.По их мнению, некоторые средства, продукты и инструменты необходимо избегать, так как это является пустой тратой времени и средств, а что еще хуже, они могут нанести вред вашей коже.Химические пилинги на домуНекоторые люди используют химические пилинги для ухода за кожей в домашних условиях. По мнению экспертов, они слишком сильно воздействуют на кожу для домашнего использования. Рубцы, покраснение, аллергия, потеря естественного цвета лица может быть последствием химического пилинга, который мы делаем самостоятельно.Мочалка из люффыМочалки из рода травянистых лиан слишком абразивные и могут раздражать кожу, распространяют бактерии. В итоге на коже появляются экземы и угри.Увлажняющие средства с коллагеномПо мнению дерматоголов из США, молекула коллагена слишком велика, чтобы работать как средство для омоложения. Активный ингредиент не проникает в кожу, поэтому вы просто получаете чрезмерно дорогой увлажняющий крем.Абразивные скрабы для лицаАбразивные скрабы для лица могут вызывать раздражение и вызывать гиперпигментацию. Большинство людей, которые пробуют их, являются пациентами с угревой сыпью. Скраб не способен вычищать угри и приводит к еще большим раздражениям.Дерматологи рекомендуют умываться два раза в день, вытирать лицо в течении минуты от лба вниз, чтобы избавить кожу от бактерий. Такая техника вытирания вызывает прилив коллагена, главного компонента соединительных связей в организме. Коллаген отвечает за упругость кожи, который делает ее сияющей.