Специалисты из Хельсинского Университета в Финляндии и Каролинского Института в Швеции заявили – чтобы не заболеть раком, нужно чистить полость рта. На развитие определённых видов онкологических заболеваний влияют бактерии во рту.Так, Treponema denticola (Td), в результате действий которой человек заболевает периодонтитом, может стать появления опухоли в поджелудочной железе. Кроме того, иммунная система человека практически не может перебороть такое воспаление.Имеет место прямая зависимость между теми, кто страдал раком поджелудочной железы, и людям с периодонтитом. У очень многих развивались одновременно две болезни. По словам учёных и врачей, нужно старательно чистить полость рта, и как только появляются какие-либо подозрения, обращаться за консультацией к докторам.