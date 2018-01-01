Что надо знать всем родителям про серозный менингит

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сочетание слов «дети», «менингит» и «эпидемия» немедленно вызывает панику среди родителей. Это понятно, менингит - болезнь опасная. Но менингит менингиту рознь.Умная оболочка, слабая оболочкаНачинать разговор о менингите всегда приходится издалека, с основ анатомии и физиологии.Человеческий мозг - устройство очень сложное и предельно хрупкое. Поэтому он, для безопасности, лежит в прочной коробке (черепе) и закутан в несколько «защитных» оболочек. Эти оболочки - как и весь организм - живые. Поэтому они, в отличие от обычной упаковочной бумаги или «пупырчатой» пленки, не просто оберегают то, что в них «завернуто». Оболочки еще и питают головной мозг, регулируют количество ликвора (жидкость, в которой головной и спинной мозг «плавают» для пущей сохранности) и т.д.К сожалению, вдобавок к полифункциональности и возможности самостоятельно восстанавливаться, всякой живой ткани «выдается» еще и способность воспаляться.С воспалением каждый человек сталкивался неоднократно: любой прыщик, любая царапина, любой ожог всегда сопровождаются воспалением.Отличительные признаки воспаления легко может перечислить даже человек без медицинского образования: покраснение, отек, боль и повышение температуры воспаленного места.Первым эти признаки звучно и красиво описал древний римлянин Цельс: rubor, tumor, calor, dolor, а Гален добавил functio laesa (нарушение функции).Вспомните свой последний прыщ – и все станет ясно. Красный, припухший, болит и горячий на ощупь, и на люди не покажешься, с таким-то «украшением».А если тоже самое происходит с оболочками мозга? Вот тогда это и называется менингитом. То есть воспалением оболочек головного и спинного мозга.Гной и сераВернемся к аналогии с прыщом. Прыщ может быть «обычный», а может быть «гнойный», «с белой головкой». Воспаление оболочек мозга в этом плане ничем от прыща не отличается. Оно может быть гнойным (да-да, гной прямо рядом с головным мозгом!), а может быть серозным. Термин «серозное воспаление» никакого отношения к сере не имеет, а происходит от латинского слова serum, т.е. «сыворотка». Серозное воспаление – это воспаление без образования гноя, с выделением жидкости, похожей на сыворотку крови.Но характер воспаления еще практически ничего не говорит о природе возбудителя!А вызывать менингит может целая куча разных микроорганизов. Гнойный менингит чаще вызывается бактериями (стафилококки, пневмококки, гемофильная палочка, менингококки), а серозный – вирусами (энтеровирусы, вирус эпидемического паротита, вирус кори, вирус гриппа, вирус ветряной оспы и т.д.), но и из этого правила существует масса исключений. Например, туберкулезный менингит тоже является серозным, как и менингиты, вызываемые бактериями бруцеллеза, сифилиса, брюшного тифа.Поэтому и коробят газетные заметки про «серозный менингит», без уточнения возбудителя. Одно дело, если в городе бушует энтеровирус, и совсем другое, если речь идет о кори или туберкулезе! Впрочем, давайте поподробнее.Вирусы бывают разныеПожалуй, чаще всего серозный менингит вызывается энтеровирусами. Это большое семейство, в котором аж 67 разных типов вирусов может быть опасными для человека. В зависимости от вида, энтеровирусы могут вызывать кишечную инфекцию, герп-ангину (ангина с появлением пузырьков на слизистой зева), ОРВИ-подобные заболевания, конъюнктивит и многое другое. 85-90% всех энтеровирусных инфекций проходят относительно легко, но в отдельных случаях энтеровирусы (Коксаки и ЕСНО) могут вызывать миокардиты, гепатиты и… серозные менингиты.Почему у одного человека заражение энтеровирусом протекает почти незаметно, а у другого оборачивается менингитом до конца не ясно. Большую роль играет штамм вируса и возраст пациента.Энтеровирусные серозные менингиты чаще встречаются у детей, особенно до 7-10 лет, взрослые страдают ими относительно редко.Разносятся энтеровирусы с водой и загрязненными продуктами питания, но могут передаваться и воздушно-капельным путем. Поэтому летом (тепло!), в условиях организованного детского отдыха (много детей в одном месте) и особенно при наличии единого места для купания (бассейн), энтеровирусные серозные менингиты могут распространяться очень быстро. Что, собственно, и случилось этим летом в России: в Москве, где заболели учащиеся двух спортивных школ, в Тульской области, где слегли дети в летнем лагере, в Ростовской и Липецкой областях. При этом, что характерно для энтеровирусных болезней, часть детей «отделались» поносом, у части развилась герп-ангина, и только некоторые попали в больницу с менингитом.Начинаются энтеровирусные менингиты остро: внезапно повышается температура, появляется сильная упорная головная боль, может быть рвота, которая не приносит облегчения, ребенок выглядит очень слабым, болезненно реагирует на громкие звуки, яркий свет, прикосновения. При врачебном осмотре выявляются специфические неврологические симптомы, характерные для любого менингита.При малейшем подозрении на менингит ребенка (и взрослого!) необходимо срочно госпитализировать.В больнице такому пациенту сделают спинномозговую пункцию, процедуру малоприятную, но совершенно необходимую. В поясничном отделе позвоночника оболочки спинного мозга немного отходят друг от друга, образуя своеобразную полость, наполненную ликвором. Проколов оболочку, можно взять немного ликвора на анализ. Если в ликворе есть воспалительные изменения – значит, речь идет о менингите, если нет – значит, и менингита нет. Кроме этого анализ ликвора помогает определить возбудителя болезни и подобрать правильное лечение.Кроме энтеровирусов, серозный менингит могут вызывать вирусы кори (возникает у 0,1-0,6% всех заболевших) и эпидемического паротита (у 10-15% всех заболевших). Клиника таких менингитов весьма похожа на клинику энтеровирусных, но возникает одновременно или чуть позже общих проявлений соответствующей инфекции (сыпь при кори, воспаление слюнных желез при паротите и т.д.). Паротитный менингит может протекать как тяжело, так и довольно легко, почти незаметно; коревые менингиты и менингоэнцефалиты обычно довольно тяжелые.Туберкулезный менингит сегодня встречается редко. В отличие от вирусных менингитов, он начинается постепенно, и яркая картина может развернуться через 10-14 дней от начала воспаления мозговых оболочек.Лечить нельзя предотвратитьВсе менингиты лечатся только в больнице!Бактериальные менингиты, как понятно из названия, лечатся с помощью мощных антибиотиков. Туберкулезный менингит - с помощью противотуберкулезных средств. А вот специфической терапии вирусных менингитов, увы, не существует. В этом случае назначаются гормональные препараты, которые уменьшают активность воспаления; проводится дегидратационная (снять отек оболочек) и дезинтоксикационная (борьба с токсинами) терапия. Если речь идет о ветрянке, кори или гриппе, дополнительно могут использоваться специфические иммуноглобулины.Как правило, вирусные менингиты благополучно разрешаются и пациенты полностью выздоравливают. Иногда, к счастью довольно редко, возможно развитие осложнений, преимущественно тугоухость или снижение остроты зрения.К профилактике серозных (не гнойных!) менингитов относится:Тщательное мытье рук, фруктов и овощей, зелениИспользование только своих полотенец и столовых приборовВнимательное отношение к водоемам: не купаться в непроверенных местах; учить ребенка не пить воду из бассейнов/прудов/озерКипятить всю воду для питьяВакцинация: есть прививки от паротита, кори, ветряной оспы, гриппа и туберкулеза. Вакцины от энтеровирусной инфекции не существует.