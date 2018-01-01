Резкая боль в спине: как лечить дома?

Как снять боль в домашних условиях?

Альтернативные методы лечения

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Дачный сезон - это не только радость землеводства, но еще и проблемы со спиной. Что делать, если спину вдруг прихватило и возникла резкая боль? А что делать, если боль постоянная? МедикФорум собрал советы по лечению.Для облегчения болевого симптома можно использовать лечебные мази. Однако, стоит быть осторожным, поскольку не при всех заболеваниях можно использовать разогревающие мази. Также лучше всего обратиться за помощью к врачу.У некоторых пациентов манипуляция позвоночником, также известная как остеопатическая манипулятивная терапия или хиропрактика, может корректировать картины дисбаланса позвоночника, которые препятствуют выздоровлению. Это может быть полезно в течение первого месяца болей в пояснице, но его следует избегать у пациентов с предыдущей операцией на спине, травмой спины, связанной с основным заболеванием, и обратными пороками развития. Прежде чем приступать к хиропрактике, может быть разумным получить разрешение от врача. Иглоукалывание - это метод альтернативной медицины, в котором обученные практикующие врачи помещают очень тонкие иглы в точно определенные места тела, чтобы облегчить боль. Считается, что вставка этих игл высвобождает пептиды, которые являются естественными болеутоляющими средствами. В настоящее время проводятся клинические исследования для сравнения того, насколько эффективна акупунктура относительно стандартных процедур лечения боли в пояснице.Хотя операция, как правило, является последней инстанцией, ее можно сделать в срочном порядке, если скомбинировать спинной мозг или нервные корни. При спинномозговой ламинэктомии или декомпрессии позвоночника часть костной крыши спинного канала, известная как пластинка, удаляется с одной или обеих сторон, чтобы увеличить размер спинного канала и уменьшить давление на спинной мозг и нервные корни. Спинальный слияние стабилизирует позвоночник и предотвращает болезненные движения, но с уменьшением гибкости. Спинальные диски между двумя или более позвонками удаляются, а соседние позвонки соединяются вместе с костными трансплантатами и / или металлическими устройствами, прикрепленными винтами. Чтобы кости костного мозга могли расти и сливать позвонки вместе, необходим длительный период восстановления. Другие процедуры, используемые в качестве последнего средства, режут нервные волокна, чтобы облегчить боль, но пациенты могут обнаружить, что полученные измененные ощущения более тревожные, чем сама боль. Кордотомия разрушает пучки нервных волокон на одной или обеих сторонах спинного мозга.Поэтому принятие привычек образа жизни для предотвращения боли в спине и травм стоит того. К ним относят контроль веса и диету с питательным здоровьем, регулярные физические упражнения, растяжение перед напряженными упражнениями, прекращение курения и снижение эмоционального стресса, способствующего напряжению мышц. На рабочем месте, дома и во время вождения вспомогательные сиденья могут уменьшить стресс и усталость. Другая эргономичная мебель, инструменты, рабочие станции и жилая площадь помогают защитить тело от травм. Частые растяжки при сидении, стоянии или работе в одном положении в течение длительного времени уменьшают мышечную усталость и дискомфорт в спине. Ношение удобной, поддерживающей, тугой обуви помогает предотвратить падения. При сильной боли можно назначать опиоиды. Тем не менее, они могут быть связаны с неприятными побочными эффектами, включая запор, нарушение суждения и сонливость. Поэтому эти препараты следует использовать только под наблюдением врача, только когда другие лекарства неэффективны и только в течение ограниченного периода времени. Некоторые специалисты по управлению болью считают, что привычное употребление этих препаратов может ухудшить депрессию и даже увеличить боль.