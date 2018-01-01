Лечение пчелиным ядом. Что нужно знать?

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Лечение пчелиным ядом очень эффективно в связи с уникальным составом. Это жироподобные и минеральные вещества, а также аминокислоты и белки, такие элементы, как кислород, углерод, водород, калий, кальций, магний, железо, цинк, сера, йод и др.Лечение пчелиным ядом называется апитерапия, а в переводе с греческого – апитоксин и есть пчелиный яд. А вот в народной медицине используют не только непосредственно яд, но и отвары и настойки из подмора пчел, т.к. в них также содержится пчелиный яд.Эксперты рассказали сайту МедикФорум, как правильно проводить лечение ядом.Кого хотя бы раз в жизни кусала (жалила) пчела, представляют, что после укуса появляется чувство жжения, небольшая боль, место ужаления опухает. Причем опухоль может увеличиваться и держаться несколько дней. В зависимости от индивидуальной переносимости яда, а также от количества яда, которое попало в кровь через капилляры, количество укусов, бывают случаи появления сыпи, высокой температуры, потеря сознания и даже судороги. Известны и смертельные случаи. Это когда человек принимает до нескольких сотен укусов пчел.Сначала наступает тяжелое отравление, а потом даже и смерть. Но не будем о грустном. Несмотря на токсическое действие в больших количествах, небольшие терапевтические дозы помогают бороться с различными заболеваниями очень успешно. Применяются именно противовоспалительные свойства пчелиного яда, а также противоболевые свойства.Пчелиный яд прекрасно расширяет сосуды и снижает артериальное давление. Лечение проводят различными способами.непосредственное ужаление пчелами. Здесь важно понимать, кто проводит эти процедуры. Некоторые пасечники и пчеловоды со стажем берут на себя ответственность и «лечат» людей с помощью пчелоужаления. Это опасно для здоровья и жизни пациента. В условиях больницы сначала проводят ужаление 1-ой пчелы, жало вытаскивают практически сразу. Проверяют реакцию и берут анализы. На следующий день время нахождения жала под кожей увеличивается, также снимаются показатели. И только после нескольких проб подбирается и схема, и количество яда для процедур.существуют много готовых фармацевтических препаратов с пчелиным ядом для инъекций. При таком варианте лечения яд распределяется равномерно и лучше впитывается. - в последнее время появилось огромное количество готовых кремов и мазей для наружного использования, содержащих пчелиный яд. Конечно, нужно ими пользоваться по показаниям и по рекомендациям врачей, предварительно проводя тест на аллергию.применяют пчелиный яд для ингаляций. Особенно при бронхиальной астме.При каких заболеваниях эффективно лечение пчелиным ядом:Остеохондрозы позвоночника, шейный миозит, ишиас, невралгия, болезни суставов, подагра, неврозы и др.Кому нельзя использовать методы лечения с пчелиным ядом? Очень осторожно детям, беременным и пожилым людям. А также при сердечной недостаточности, опухолях, болезнях печени и почек, сахарном диабете. Не забывайте консультироваться с лечащим врачом.Чем помочь человеку, которого укусили одна или несколько пчел во избежание проблем со здоровьем?как можно быстрее убираем жало, а место укуса смазываем любым спиртосодержащим препаратом: водка, нашатырный спирт, йод, настойкой календулы.можно приложить таблетку валидола.если было много укусов, взрослому человеку можно рекомендовать любой крепкий алкогольный напиток 40-50 г, можно с ложкой меда. Обязательно растворить в воде мед в пропорции 1000/100 плюс 0,5 г витамина С. Назначают и антигистаминные препараты, т.к. надо снять токсическое действие гистамина.