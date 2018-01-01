Съесть и похудеть? Правда и мифы о продуктах-жиросжигателях

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Борцы за фигуру мечтают о чудесной еде, которая не только не приведёт к набору веса, но и поможет похудеть. И некоторые продукты пользуются славой натуральных жиросжигателей. Разберёмся, насколько она заслужена.ИмбирьСчитается, что этот овощ ускоряет обмен веществ и тем самым способствует похудению.На самом деле. Это правда. Имбирь действительно ускоряет жировой обмен и способствует расщеплению жира.Но, к сожалению, имбирь не так уж безобиден. Всего пять сантиметров свежего имбирного корня вызывают сильную тахикардию даже у полностью здоровых людей в 99% случаев. На сердечников имбирь действует ещё хуже – он приводит к нарушениям сердечного ритма, которые бывают настолько серьёзны, что нередко требуется госпитализация.Зато имбирь является сильным афродизиаком как для мужчин, так и для женщин. Поэтому благодаря салату, приправленному небольшим количеством имбиря или имбирным соком, можно сжечь некоторое количество калорий в спальне.СельдерейСчитается, что это овощ с отрицательной калорийностью, то есть на его переработку организм тратит больше энергии, чем получает из сельдерея.На самом деле. Сырой корень сельдерея довольно твёрдый, поэтому на его пережёвывание действительно уходит больше калорий, чем содержится в этом овоще. Однако если вы трёте сельдерей на тёрке, волшебный эффект пропадает.К тому же в сельдерее много эфирных масел, которые повышают аппетит, поэтому, если не следить за питанием, потраченные на пережёвывание овоща калории легко вернутся.Кроме того, сельдерей усиливает отделение желчи, а это может привести к дискомфорту в правом подреберье и диарее. Добавьте к этому мочегонные свойства корневого сельдерея – и станет ясно, что сидеть на сельдереевой диете стоит поближе к туалету.ГрейпфрутЯкобы грейпфрут устраняет чувство голода, поэтому достаточно съедать половинку этого цитруса в день, чтобы не только оставаться стройным, но и потерять несколько лишних килограммов.На самом деле. Учёные в течение 20 лет пытались выяснить, способен ли грейпфрут подавлять чувство голода, однако убедительных доказательств этому так и не нашлось. Действительно, грейпфрут содержит вещество под названием нарингенин, которое слегка уменьшает аппетит. Больше всего нарингенина в кожуре грейпфрута, поэтому тем, кто пытается похудеть, нужно чистить фрукт очень осторожно, срезая как можно меньше шкурки. Но, к сожалению, полезные для похудения свойства нарингенина сводят на нет кислоты, которые содержатся в грейпфруте. Дело в том, что, как любой кислый фрукт, грейпфрут увеличивает отделение желудочного сока, а значит, повышает аппетит.Тем, кто страдает не только лишним весом, но и атеросклерозом и вынужден принимать препараты из категории статинов, стоит и вовсе отказаться от грейпфрута. Дело в том, что грейпфрут и сок из него блокируют действие этих лекарств.Всем остальным, перед тем как съесть грейпфрут, стоит дать ему полностью дозреть, чтобы цитрус стал менее кислым. Для этого положите грейпфрут на холодильник и оставьте на четыре дня.В утешение любителям грейпфрута стоит сказать, что этот фрукт выводит из организма соли мочевой кислоты, накопление которых приводит к подагре (этим заболеванием нередко страдают люди с лишним весом). Для профилактики подагры пьют грейпфрутовый сок, наполовину разбавленный водой.АнанасПо мнению худеющих, этот фрукт содержит бромелайн, который сжигает жир.На самом деле. Бромелайн – это целый комплекс ферментов, которые обладают противовоспалительными свойствами. А вот жир они, увы, не сжигают.К тому же ананасы, особенно не слишком спелые, сильно вяжут рот, поэтому этот фрукт хочется запить водой. Если выпить слишком много, особенно на ночь, к утру стрелка весов отклонится в бо`льшую сторону из-за задержавшейся в организме жидкости.Ещё одна опасность незрелых ананасов состоит в том, что они нередко приводят к запору. Так что с крупными плодами, которые часто оказываются зелёными, стоит поступить так же, как с грейпфрутами, – дать им доспеть на холодильнике. С осторожностью стоит относиться и к соку, выжатому из недозрелых ананасов. Его нельзя хранить дольше четырёх-пяти дней и лучше в холодильнике в стеклянной бутылке, обёрнутой фольгой. Иначе полезные ферменты, содержащиеся в соке, разрушатся. Кстати, ежедневное употребление четвертинки стакана сока из свежих ананасов приводит к уменьшению целлюлита.Острые специиОстрая пища разогревает, а значит, по мнению некоторых, способствует расщеплению жира.На самом деле. Сжечь жир острые специи, к сожалению, не способны, особенно если после их употребления вы мирно лежите на диване. Правда, чтобы острая пища не раздражала пищевод и желудок, организм вырабатывает много слизи. На это тратится определённое количество калорий. Но, увы, совсем небольшое – от 5 до 15 ккал.Зато доказано, что острая еда дарит бодрость и вызывает желание подвигаться. Неслучайно сальса, один из самых зажигательных латиноамериканских танцев, носит название одноимённого соуса!Однако учтите, острая пища противопоказана при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии, ишемической болезни сердца, повышенной нервной возбудимости и кожных заболеваниях (экзема, псориаз, нейродермиты обостряются в ответ на употребление острой пищи).Айвовая диетаПожалуй, айва – один из немногих продуктов, который может претендовать на звание безопасного жиросжигателя. В этом фрукте много грубой клетчатки, к тому же на пережёвывание твёрдой айвы тратится около 40 ккал. Поэтому за неделю на айвовой диете можно потерять до 5 лишних килограммов. Правда, эффект от такой диеты недолговечен. Как только вы вернётесь к обычному питанию, вес начнёт набираться снова. Так что айвовая диета может помочь, только если нужно быстро похудеть к какому-то событию.В день полагается съедать три крупных айвы в сыром виде. Дополнительно нужно выпивать не менее двух стаканов кефира. При желании к кефиру можно добавить листовой или черешковый сельдерей, кинзу, укроп и приготовить пряный напиток, который поможет поддержать кишечник в норме и избежать запора.Сидя на айвовой диете, не забывайте принимать витамины. Подойдёт любой поливитаминный комплекс.