Как боярышник поможет при заболеваниях сердечно-сосудистой системы?
В медицине используют цветки и плоды всех видов боярышника. Препараты боярышника применяют при гипертонической болезни, стенокардии, миокардитах, сердечно-сосудистой недостаточности 1–2-й степени, в климактерическом периоде, атеросклерозе.
Цветки боярышника в сборах вместе с корнями и корневищами валерианы и плодами боярышника используют при неврозах сердца, бессоннице и других заболеваниях.
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