Как боярышник поможет при заболеваниях сердечно-сосудистой системы?

Боярышник – настоящий сердечный друг, ведь это растение помогает справиться с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.В медицине используют цветки и плоды всех видов боярышника. Препараты боярышника применяют при гипертонической болезни, стенокардии, миокардитах, сердечно-сосудистой недостаточности 1–2-й степени, в климактерическом периоде, атеросклерозе.Цветки боярышника в сборах вместе с корнями и корневищами валерианы и плодами боярышника используют при неврозах сердца, бессоннице и других заболеваниях.