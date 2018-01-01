Симптомы, которые нельзя игнорировать после укуса клеща

Медики объяснили, когда и почему нужно к ним обращаться.С апреля по октябрь может наблюдаться активность клещей. Поэтому взрослым и детям нужно быть предельно осторожными, особенно, если они находятся на улице в местности, где много зеленых насаждений.Самые распространенные места на теле человека, к которым присасываются клещи, это - уши, подмышки, шея, грудь, пах, спина и живот, но нередко они впиваются в кожу рук и ног.Клещи могут быть инфицированыМесто укуса клеща у абсолютно здорового человека может даже не покраснеть, если клещ был не инфицирован опасными микроорганизмами.В большинстве случаев, у детей и пожилых людей место, к которому присасывался клещ, краснеет и чешется после того, как его вытащили или он сам отпал.Когда человек является аллергиком или же страдает от иммунодефицита, на месте укуса может проявиться аллергическая реакция.Какие симптомы должны насторожить вас после того, как укусил клещ?Обычно, первые признаки инфицирования от клеща проявляются аж через 7-14 дней, поэтому врачи рекомендуют после изъятия клеща отнести его в лабораторию санэпидемстанции, дабы там заранее выявили насколько опасным был его укус.Если пятно, появившееся на коже после присасывания клеща, продолжает расти, то это может быть симптомом боррелиоза или, как его чаще называют болезнь Лайма. В таком случае может образоваться припухлость синеватого или ярко-красного оттенка, похожая на синяк.