Что может произойти с организмом, если пить много воды

Наверное, вы неоднократно слышали, что каждый день человеку необходимо пить много воды. Рекомендации диетологов звучат, приблизительно так: "1,5-2 л очищенной воды нужно выпивать ежедневно".В некоторых случаях эксперты советуют пить еще больше воды. В основном, это касается тех людей, которые имеют избыточный вес, живут в месте, где круглый год жара, и спортсменов.Все дело в том, что при влиянии высокой температуры воздуха и активных физических нагрузках выделяется большое количество жидкости из организма. Пот тоже входит в число теряющейся жидкости. А потому необходимо своевременно пополнять ее запасы, чтобы предупредить обезвоживание.Так ли полезно пить много воды?В перечисленных выше случаях пить воду в большом количестве нужно обязательно. Только так человек сможет держать под контролем водно-солевой баланс и избегать возможных проблем со здоровьем.Оказывается, при дефиците жидкости в организме накапливаются соли, а некоторые их соединения способны затвердевать, создавая таким образом камни в почках.Но это правило касается только тех, кто абсолютно здоров и действительно теряет много жидкости в течение дня. Этим людям положено употреблять от двух литров воды в сутки, но еще лучше - по 250 мл стакану каждый час и даже во моменты пробуждения среди ночи.Остальным, чей вес в норме и физическая активность ниже среднего, а климат довольно-таки влажный, нет необходимости заталкивать в себя по 2-3 л воды каждый день. Более того, это может быть чревато негативными последствиями. К примеру, сердце и почки не смогут справиться с такой водной нагрузкой и могут дать сбой.Правильная формула, по которой можно высчитать количество жидкости именно для вас, выглядит так: 30 мл на 1 кг веса. Но в эти 30 мл входит не только вода, а и все остальные виды жидкости, которые вы употребляете: чай, кофе, соки, супы, компоты и так далее.Следуйте здравому смыслу, высчитывая для себя норму воды, а не слепо следуйте модным течениям, мучая организм большим количеством ненужной жидкости.