Как повысить гемоглобин без лекарств: проверенные методы

С помощью этих способов можно вылечить железодефицитную анемию или же предупредить ее.Анемия, при которой снижается уровень гемоглобина, является одним из самых распространенных заболеваний крови. Чаще всего ею болеют женщины, но нередко она встречается и у представителей мужского пола.На ранней стадии развития железодефицитная анемия редко проявляет себя особенными симптомами, но спустя некоторое время человек может заметить: сонливость, бледность кожи, ощущение усталости, выпадение и ломкость волос, расслоение ногтей, апатию и другие признаки, указывающие на то, что в организме происходит что-то ненормальное.Как повысить уровень гемоглобина и устранить анемию:Контрастный душ или обливание. Чтобы простимулировать кровеносную систему на производство эритроцитов (красных кровяных телец), необходимо улучшить кровообращение, с чем отлично справляются подобные водные процедуры.Есть как можно больше салатов из свежих овощей, семян, зелени. В большинстве этих продуктов содержится необходимое количество железа, за счет которого уровень гемоглобина будет постепенно повышаться. Тем более, что усваиваются они в организме быстрее, нежели красное мясо, которое называют наилучшим источником железа.Включить в рацион питания продукты с витамином С. Многие не знают, что железо лучше усваивается, когда его употребляют вместе с лимонами, апельсинами, ягодами, петрушкой, капустой, болгарским перцем и другими продуктами, богатыми на витамин С.Загорать 10 минут в день без солнцезащитного крема. Это необходимо для того, чтобы в организм попало как можно больше витамина D, дефицит которого может стать причиной снижения уровня гемоглобина в крови.При появлении признаков анемии следует обратиться к терапевту и сдать общий анализ крови, а уже потом прибегать к помощи народных методов повышения уровня гемоглобина.