Как повысить гемоглобин без лекарств: проверенные методы
Анемия, при которой снижается уровень гемоглобина, является одним из самых распространенных заболеваний крови. Чаще всего ею болеют женщины, но нередко она встречается и у представителей мужского пола.
На ранней стадии развития железодефицитная анемия редко проявляет себя особенными симптомами, но спустя некоторое время человек может заметить: сонливость, бледность кожи, ощущение усталости, выпадение и ломкость волос, расслоение ногтей, апатию и другие признаки, указывающие на то, что в организме происходит что-то ненормальное.
Как повысить уровень гемоглобина и устранить анемию:
Контрастный душ или обливание. Чтобы простимулировать кровеносную систему на производство эритроцитов (красных кровяных телец), необходимо улучшить кровообращение, с чем отлично справляются подобные водные процедуры.
Есть как можно больше салатов из свежих овощей, семян, зелени. В большинстве этих продуктов содержится необходимое количество железа, за счет которого уровень гемоглобина будет постепенно повышаться. Тем более, что усваиваются они в организме быстрее, нежели красное мясо, которое называют наилучшим источником железа.
Включить в рацион питания продукты с витамином С. Многие не знают, что железо лучше усваивается, когда его употребляют вместе с лимонами, апельсинами, ягодами, петрушкой, капустой, болгарским перцем и другими продуктами, богатыми на витамин С.
Загорать 10 минут в день без солнцезащитного крема. Это необходимо для того, чтобы в организм попало как можно больше витамина D, дефицит которого может стать причиной снижения уровня гемоглобина в крови.
При появлении признаков анемии следует обратиться к терапевту и сдать общий анализ крови, а уже потом прибегать к помощи народных методов повышения уровня гемоглобина.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил vilka в категорию Кардиология
Добавить комментарий