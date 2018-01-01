Эффективные способы устранения чрезмерного потоотделения
Разрекламированные средства от пота, такие как дезодоранты и антиперспиранты, не способны решить проблему чрезмерного потоотделения. Единственное, что они могут обеспечить, так это устранение неприятного запаха и то - не всегда.
Эти средства помогут устранить проблему избыточного потоотделения:
- настой из коры дуба - из него готовят лед и протирают места, на которых постоянно появляется испарина - лицо, подмышки, область под коленями и стопы;
- тоник из соли, сахара и соды, растворенных в кипяченой охлажденной воде - им нужно протирать кожу в подмышечных впадинах и стопы, подождать, пока высохнет и одеться или обуться;
- перекись водорода - безболезненное средство, устраняющее бактерии с поверхности кожи, за счет чего неприятный запах пота будет устранен;
- антибактериальный гель - действует также, как и перекись водорода;
- уколы Ботокса и лазерное уменьшение потовых желез тоже могут уменьшить потоотделение, но для этого придется обратиться к косметологу и заплатить немало денег, так как данные процедуры недешевые.
Чаще всего человек потеет, когда ему жарко или же он физически перегружен. Если вы столкнулись с повышенным потоотделением, находясь в спокойном состоянии, то следует показаться врачу.
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