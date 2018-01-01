Эффективные способы устранения чрезмерного потоотделения

С избыточным выделением пота вы можете справиться в домашних условиях.Разрекламированные средства от пота, такие как дезодоранты и антиперспиранты, не способны решить проблему чрезмерного потоотделения. Единственное, что они могут обеспечить, так это устранение неприятного запаха и то - не всегда.Эти средства помогут устранить проблему избыточного потоотделения:- настой из коры дуба - из него готовят лед и протирают места, на которых постоянно появляется испарина - лицо, подмышки, область под коленями и стопы;- тоник из соли, сахара и соды, растворенных в кипяченой охлажденной воде - им нужно протирать кожу в подмышечных впадинах и стопы, подождать, пока высохнет и одеться или обуться;- перекись водорода - безболезненное средство, устраняющее бактерии с поверхности кожи, за счет чего неприятный запах пота будет устранен;- антибактериальный гель - действует также, как и перекись водорода;- уколы Ботокса и лазерное уменьшение потовых желез тоже могут уменьшить потоотделение, но для этого придется обратиться к косметологу и заплатить немало денег, так как данные процедуры недешевые.Чаще всего человек потеет, когда ему жарко или же он физически перегружен. Если вы столкнулись с повышенным потоотделением, находясь в спокойном состоянии, то следует показаться врачу.