Названы 7 «классических» симптомов начинающегося рака

В большинстве случаев обращение в больницу – это уже 3-4 стадия онкологического заболевания. Как же понять, что в организме, возможно, появился рак?Онкологи выделили в отдельный перечень симптомы, которые должны побудить человека посетить врача и пройти обследование.Данные сигналы тела не всегда говорят о том, что у человека именно онкологическое заболевание. Но если все же возникает рак, эти признаки могут проявиться на ранних стадиях, когда их обнаружение и дальнейшие действия особенно эффективны в устранении злокачественных опухолей.В список врачей оказались включены следующие маркеры:Изменения в системе дыхания. Может, например, возникнуть очень продолжительный кашель при отсутствии простуды, бронхита или аллергии, охрипнуть или осипнуть голос. Либо другой дыхательный симптом – одышка. Подобные проявления бывают при раке легких, горла, гортани.Следы крови. Присутствие крови в любых выделениях тела при отсутствующих к тому обстоятельствах – это тревожный сигнал. Онкология разных органов, будь то кишечник, желудок, легкие, матка может проявляться в виде неожиданных следов крови.Незаживающие повреждения. Если кожные повреждения не затягиваются более трех недель, это может быть симптомом как сахарного диабета, так и онкологического недуга. Раковые клетки образуются из базального слоя кожи, то есть, самого глубокого. Поэтому мази и кремы в случае рака кожи не помогают.Родинки. Новые родинки, а также изменения в старых - другая форма, цвет и размер, - очень серьезный повод для обращения в клинику. В 70% случаев самая агрессивная форма рака кожи, меланома, перерождается из имевшейся у человека родинки.Уплотнения. Заметные глазу и определяемые при пальпации уплотнения на любом участке тела не должны оставлять сомнений, записываться или нет на прием к врачу. Обязательно обследуйтесь!Посещение туалета. Изменения в привычных процессах мочеиспускания и дефекации – их существенное учащение или, наоборот, заметное поредение ­­– могут быть симптомами рака кишечника и мочевого пузыря.Сброс веса. Неожиданное похудение, случившееся при том, что человек его специально не добивался, не менял питание и не переживал сильных стрессов, - еще один классический симптом начала рака, причем практически любого органа.