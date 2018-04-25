Макароны подходят для еды не всем

Недавно макароны были объявлены диетическим продуктом, отлично вписывающимся в рацион питания стройных людей. Но ученые получили данные о том, что макароны могут вредить здоровью женщин, не отражаясь при этом на самочувствии мужчин.В распоряжении медицинских специалистов из Миланского онкологического центра оказались данные о том, что среди женщин, которые любят макароны и часто их едят, чаще распространены проблемы с сердцем. Это было установлено, когда ученые проанализировали особенности питания 47 тысяч человек, представителей обоих полов.Специалисты обнаружили: женщины из числа страстных поклонниц макаронных изделий в два раза чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.Подобная зависимость, по мнению исследователей, связана с тем, что употребление макарон, как и многих других мучных блюд, способствует повышению уровня глюкозы в крови. Для женщин это может представлять собой особую опасность, поскольку в женском организме процессы повышения уровня глюкозы и без того активизируются под воздействием полового гормона эстрогена.«Нарушения нормального баланса сахара в крови оказывают пагубное влияние на сердце. Слишком частое употребление макарон нежелательно для женщин, такая привычка чревата появлением сердечно-сосудистых проблем», - заявили миланские ученые.