7 причин появления прыщей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Статистика гласит: от акне страдают 85 % молодых людей Европы. В США количество жителей, которые столкнулись с прыщами, колеблется от 17 до 45 млн человек. Борьба с угрями — нелегкий ежедневный труд, который требует терпения и последовательности действий. Сложно поверить, но многие обладательницы сияющей и нежной кожи прошли долгий путь, чтобы победить этот недуг. Мы расскажем о советах, которые помогли им в этом.Если вы перепробовали все на свете, а прыщи так и не проходят, придется разобраться в источниках их возникновения.1. Не ищете истинную причину проблем с кожейИсследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили микроорганизмы, которые провоцируют возникновение акне. Бактерии называются Propionibacterium acnes. Они живут в порах кожи каждого человека и, пока находятся в норме, никак не влияют на наш организм. Но при изменении условий среды они вырабатывают жирные кислоты и влияют на ороговевшие клетки верхнего слоя кожи, вызывая воспаление.Помимо этих бактерий вредоносными могут стать различные виды стафилококков, а также подкожный клещ (демодекоз).Важно не воздействовать на воспаление механически. Выдавливая прыщ, вы можете спровоцировать новые очаги высыпания. Лучшим решением станет точечная обработка акне подсушивающим антибактериальным средством.2. Не следите за гормональным фономНа 70-й ежегодной встрече Американской академии дерматологии Бетани Жан Шлоссер, доктор медицины, назвала несколько причин появления прыщей под воздействием гормонов. К ним относятся:избыток кожного сала;кожные клетки, которые становятся ненормально липкими, накапливаются или забиваются в волосяном фолликуле.Гормоны, сбой которых чаще всего провоцирует акне: тестостерон, дигидротестостерон, а также инсулиноподобный фактор роста 1.Избавиться от проблемы поможет нормализация гормонального фона под чутким наблюдением лечащего врача.3. Не придерживаетесь системы правильного питанияПравильное питание — это не только залог хорошего настроения, но и чистой кожи. Фастфуд, алкоголь, сахар негативно влияют на работу нашей пищеварительной системы и на организм в целом. Чтобы связать появление прыщей с питанием, итальянские ученые провели исследование, в котором приняли участие более 250 женщин. Результат был опубликован в Journal of the American Academy of Dermatology. В статье говорится: «Женщины, которые как минимум 4 дня в неделю употребляют свежие овощи, фрукты или рыбу, страдают от акне в 2 раза меньше».Старайтесь избегать продуктов, которые лишь кажутся здоровыми. Яркий пример — соки из супермаркетов. В них содержится много сахара и консерванты, а концентрация полезных веществ сведена к минимуму.4. Невнимательно подходите к выбору косметикиСуществует мнение, что косметика может провоцировать возникновение прыщей. На эту тему Селестина Брожек, создательница марки MOSS, порассуждала в своем блоге. Она рассказала, что ингредиенты, из которых состоит наша косметика, имеют разную степень комедогенности — способности забивать поры. Чтобы избежать негативного воздействия на кожу, внимательно изучайте состав баночек с косметическими средствами, которые вы покупаете.Один из «затаившихся врагов» — кокосовое масло. Оно отлично помогает поддерживать здоровье и красоту волос, заживляет раны, но не подходит людям с жирной кожей. Специалисты из Клиники здоровой кожи в Сан-Франциско оценили комедогенность популярных компонентов в составе косметики и огласили результаты. Итог оказался неутешительным: кокосовое масло получило 5 из 5 по степени комедогенности.5. Выбираете ненатуральные тканиКак уже было сказано, большая часть причин скрывается внутри. Но и гигиена является не менее важным фактором. Бактерии, которые вызывают прыщи, могут оставаться на постельном белье, шарфах, одежде, поэтому рекомендуется отправлять эти вещи в стирку почаще. Обратите внимание на ткани, из которых сделаны предметы вашего гардероба. Отдавайте предпочтение натуральным, дышащим материалам.6. Не собираете волосы в хвостЕще одним скрытым врагом могут стать длинные волосы. Они находятся в постоянном контакте с кожей лица, шеи и спины. Бэвид Бэнк, директор центра дерматологии, косметической и лазерной хирургии из Нью-Йорка, советует клиентам с проблемной кожей убирать локоны в высокие прически. Риску подвержены и те, кто использует большое количество средств по уходу за волосами (особенно плотные гели и спреи). Вещества переносятся на кожу и забивают поры, вызывают угри и воспаления.7. Много нервничаетеИсследование, проведенное в стенах отделения дерматологии Школы медицины Стэнфордского университета, показало, что у пациентов с акне может ухудшаться состояние кожи во время важных мероприятий, например экзаменов. То есть стресс, вызванный внешними источниками, может оказывать значительное влияние на появление прыщей.Для эмоциональной разгрузки регулярно занимайтесь спортом, следите за режимом сна и питанием.Бонус: самый главный миф, который оказался неправдойЧеловек, у которого проблемная кожа, чаще всего слышит фразу: «просто надо чаще умываться — и все пройдет». Советчики, которые намекают на вашу нечистоплотность, — безграмотные невежды. В статье мы попытались рассказать, что акне — сложное заболевание, причины которого кроются внутри. А частое умывание может лишь усугубить проблему. Чрезмерное использование мыльных веществ уничтожает жировой слой и нарушает pH-баланс.Очищение кожи должно происходить:-перед сном, чтобы убрать пыль, накопившуюся в течение дня;-после перелетов и поездок. В транспорте скапливается много бактерий и микробов, постарайтесь удалить их при первой же возможности;-после длительного нахождения в загрязненном пространстве. Если вы весь день работали в саду, находились на песчаном пляже или помогали делать ремонт, необходимо тщательно очистить кожу лица при первой возможности.