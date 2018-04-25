Названы три домашних средства от болей в шее

Эти рекомендации могут понадобится каждому.Болезненные ощущения в шее могут возникнуть спонтанно и застать человека врасплох. Конечно же, каждый день терпеть боль не стоит и в таком случае следует обратиться к врачу. Но, если попасть на прием к медику нет возможности, то можно воспользоваться народными методами лечения.От чего возникает боль в шее?Чаще всего причиной болей в шейном отделе позвоночника является длительное нахождение в неудобной позе. То есть, сидячая работа, малоподвижный образ жизни, неправильное положение тела во время сна и так далее - все это может спровоцировать боли в шее.Провокаторами неприятных ощущений при поворотах и наклонах головы могут вызвать хронические заболевания позвоночника, например артрит. Также, нередко люди сталкиваются с болями в шее из-за простуды или пребывания на сквозняке.Три проверенных домашних метода от болей в шееАроматерапия. При болях в шее эксперты рекомендуют втирать в кожу эфирное масло лаванды, которое обладает успокаивающими свойствами.Физические упражнения. Ежедневно в целях профилактики нужно тренировать мышцы спины и шеи, но если вдруг появились боли в шейном отделе позвонка, то вы должны помнить, что упражнения должны быть неспешными и плавными, иначе ситуацию можно усугубить.Компрессы. Наилучшим эффектом может похвастаться компресс из отвара цедры апельсина. Для его приготовления вам понадобится цедра одного апельсина, стакан воды и 15 минут времени. Смочить марлевую повязку в остывшем, но теплом, отваре, отдать лишнюю жидкость и положить на шею на 20 минут. Можно сделать компресс несколько иначе, выложив сваренную цедру на повязку и прикрыв поверх еще одним слоем марли, чтобы она не рассыпалась.Чтобы не навредить своему здоровью, когда часто болит шея, лучше обратиться к врачу, а перечисленные народные обезболивающие средства использовать в качестве дополнительных методов лечения.