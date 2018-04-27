Ученые рассказали об опасности интимных стрижек

Бритье волос в зоне бикини может навредить здоровью.Специалисты объяснили всем женщинам, чем чревато постоянное бритье интимной зоны бикини. Оказалось, что эта процедура способна навредить намного больше, нежели антигигиена.В современном мире очень популярно бритье в зонах бикини среди женщин. Даже совершенно молоденькие девушки придерживаются регулярного бритья и используют станок намного чаще, чем его применяют мужчины для прямого назначения. Ученые исследовали, имеют ли такие манипуляции негативное последствие. Результат показал, что действительно есть вред здоровью.Наиболее распространенные жалобы женщин, часто применяющих бритье в зоне бикини – это раздражение и зуд кожи, покраснение, гнойничковые болезни. Но кроме этого, имеют место и более серьезные недуги. Ведь растительность на теле способствует преграде проникновению бактерий из внешнего источника.Если волосяной покров отсутствует, значит преград от микробов нет. А если там еще и грибок кожи или рожистое воспаление – то лучшей среды не нужно для развития вагинита, молочницы и хламидиоза.