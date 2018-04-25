Лучшие продукты на ужин для тех, кто хочет похудеть
Диетологи постоянно сталкиваются с тем, что слышат, как люди, желающие похудеть, отказываются от ужина. Несмотря на то, что эксперты все время опровергают миф о необходимости ужинать в 18:00 и ни минутой позже, худеющие продолжают верить в него.
На самом деле, голод, продолжающийся более десяти часов, наоборот, мешает похудению. Во-первых, человек ложится спать голодным, от чего у него нарушается сон. Во-вторых, утром худеющий набрасывается на еду, как голодный зверь. В-третьих, большой перерыв между приемами пищи приводит к замедлению обмена веществ.
В связи со всем вышесказанным, диетологи советуют ужинать за пару часов до сна. А чтобы ускорить процесс похудения и ужинать с чистой совестью, нужно взять на вооружение советы специалистов относительно продуктов, которые можно есть по вечерам:
- вареные яйца - отличный источник белка;
- кефир и ряженка - источники легкоусвояемого белка, а также полезных для пищеварения бактерий;
- мясо птицы - низкокалорийный белковый продукт, повышающий уровень гормона мелатонина в крови, за счет чего вы будете хорошо высыпаться;
- рыба - содержит белки и полезные Омега-3 жирные кислоты, с помощью которых вы похудеете и омолодитесь изнутри;
- молоко - белковый продукт, успокаивающий нервную систему, если пить его теплым;
- овощи - быстро усваиваются, очищают кишечник и практически не содержат калорий;
Ужинайте каждый день, включая продукты из этого списка, и вы увидите, что они не мешают вам худеть, а наоборот, позволяют делать это без ощущения голода и всех вытекающих последствий.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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