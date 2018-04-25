Лучшие продукты на ужин для тех, кто хочет похудеть

Теперь худеющие могут ужинать без чувства вины перед самими собой и страха, что может вес увеличиться.Диетологи постоянно сталкиваются с тем, что слышат, как люди, желающие похудеть, отказываются от ужина. Несмотря на то, что эксперты все время опровергают миф о необходимости ужинать в 18:00 и ни минутой позже, худеющие продолжают верить в него.На самом деле, голод, продолжающийся более десяти часов, наоборот, мешает похудению. Во-первых, человек ложится спать голодным, от чего у него нарушается сон. Во-вторых, утром худеющий набрасывается на еду, как голодный зверь. В-третьих, большой перерыв между приемами пищи приводит к замедлению обмена веществ.В связи со всем вышесказанным, диетологи советуют ужинать за пару часов до сна. А чтобы ускорить процесс похудения и ужинать с чистой совестью, нужно взять на вооружение советы специалистов относительно продуктов, которые можно есть по вечерам:- вареные яйца - отличный источник белка;- кефир и ряженка - источники легкоусвояемого белка, а также полезных для пищеварения бактерий;- мясо птицы - низкокалорийный белковый продукт, повышающий уровень гормона мелатонина в крови, за счет чего вы будете хорошо высыпаться;- рыба - содержит белки и полезные Омега-3 жирные кислоты, с помощью которых вы похудеете и омолодитесь изнутри;- молоко - белковый продукт, успокаивающий нервную систему, если пить его теплым;- овощи - быстро усваиваются, очищают кишечник и практически не содержат калорий;Ужинайте каждый день, включая продукты из этого списка, и вы увидите, что они не мешают вам худеть, а наоборот, позволяют делать это без ощущения голода и всех вытекающих последствий.