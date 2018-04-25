Названы эффективные народные способы от бессонницы

Эти методы проверены временем и многими людьми, поэтому их эффективность доказана.Многие люди сталкиваются с бессонницей, но не все знают, как ее устранить.Бессонница может значительно повлиять на уровень жизни и здоровья в негативном плане. Из-за нее человек перестанет выспаться и чувствовать себя полноценно отдохнувшим на утро, от чего его работоспособность резко снизится.Прием лекарственных препаратов, обладающих снотворным свойством, это не выход и при длительном их использовании можно сильно ухудшить свое здоровье, поэтому врачи не советуют без рецепта принимать те или иные таблетки.Что провоцирует бессонницу?Волнение, тревога, негативные мысли или воспоминания, перенапряжение физическое и нервное, хронический стресс - это все причины, увеличивающие ваши шансы на то, что уснуть сразу не получится.Также, к бессоннице может привести употребление алкогольных напитков или сильно жирных калорийных блюд непосредственно перед сном, а также курение. Известно, что никотин имеет тонизирующее свойство.Как устранить депрессию без таблеток?Выпить чашку отвара из шишек хмеля. Нужно измельчить или купить в аптеке уже измельченные шишки, залить кипятком и проварить 10-15 минут. Дать немного остыть, процедить и выпить за час до сна.Приготовить ванну с отваром лаванды. Также, этот отвар можно пить, как успокаивающее средство. Принимать такую ванну следует перед тем, как вы соберетесь спать. Она отлично расслабляет и заставляет отречься от насущных проблем.Ромашковый и мелиссовый чаи отлично справляются с задачей снять стресс и помочь человеку уснуть. Добавляйте немного меда в чашку с чаем, чтобы было вкуснее и полезнее.Если вы длительное время страдаете от бессонницы и ничего вам не помогает, то нужно обратиться к врачу как можно скорее.