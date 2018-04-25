Ученые назвали новую опасность алкоголя

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Ученые Мюнхенского университета раскритиковали проведение массовых встреч людей, ради распития алкоголя. На примере 3 тыс. человек, удалось распознать новую опасность крепких напитков. Угрозой станет фибрилляция предсердий.MedicalXpress опубликовало результаты исследования ученых из Мюнхена. Данные, полученные в ходе исследований, подтвердили смертельные гипотезы. Научные работники обследовали 3 тыс. человек. Участвовавших в Октоберфесте в 2015 году. Им предложили пройти электрокардиограмму (ЭКГ) и измерять концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для объективности во внимание брали пол, возраст, заболевания сердца и сосудов, курение, употребление лекарств.Оказалось, что высокая концентрация спирта в выдыхаемом воздухе связана с увеличением частоты сердечных сокращений, при этом зависимость была линейной и не имела пороговых значений. Такие данные приведут в будущем к аритмии. Одним из походных заболевания является фибрилляция предсердий.